Profanare în inima Vaticanului: un bărbat a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru

Profanare în inima Vaticanului: un bărbat a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru
Un bărbat a fost reținut vineri după ce a urinat pe altarul din Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, potrivit publicației Le Figaro.

Bărbatul, reținut de jandarmii aflați în Bazilica Sfântul Petru

Bărbatul a trecut peste barierele de securitate care interzic accesul la altar, și-a dat jos pantalonii în fața credincioșilor surprinși, apoi a urinat pe altarul aflat sub celebrul baldachin baroc. Bărbatul a fost reținut rapid de jandarmii în civil aflați în bazilică, care l-au scos imediat din biserică.

Corriere della Sera a confirmat incidentul după apariția imaginilor pe rețelele sociale.

Potrivit publicației Il Tempo, papa Leon al XIV-lea a fost informat despre incident și s-a declarat întristat de cele întâmplate. Zona din jurul altarului a fost închisă temporar vizitatorilor pentru a permite curățarea locului.

Papa Leon al XIV-lea

Papa Leon al XIV-lea. Sursa foto: vaticannews.va

Ale incidente asemănătoare din trecut

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de fapte similare petrecute în Bazilica Sfântul Petru. În iunie 2023, un bărbat s-a dezbrăcat în același loc pentru a-și arăta sprijinul față de copiii ucraineni afectați de război.

În februarie anul trecut, un român s-a urcat pe altar și a aruncat la pământ șase candelabre valoroase din secolul al XIX-lea. În 2019, o altă persoană a distrus un candelabru. Creșterea frecvenței acestor incidente stârnește îngrijorare în Vatican în legătură cu măsurile de securitate din bazilică.

Bazilica Sfântul Petru

Bazilica Sfântul Petru. Sursa foto: Wikipedia

Anchetele de la Vatican, realizate de autoritățile italiene

Jandarmeria Statului Cetății Vaticanului, formată din aproximativ 150 de agenți, asigură protecția papei și securitatea clădirilor Vaticanului. Deși se află pe teritoriul Italiei, Sfântul Scaun deține suveranitatea asupra Vaticanului, care beneficiază de un statut de extrateritorialitate stabilit prin acordurile de la Lateran.

Jandarmeria Vaticanului se află sub autoritatea papei, însă anchetele penale privind faptele comise pe teritoriul Vaticanului sunt, de regulă, desfășurate de autoritățile italiene, în acord cu Vaticanul și pe cheltuiala acestuia.

