Ultimele pregătiri pentru pelerinajul de la Iași. Românii pot dona apă pentru cei care ajung la hramul Cuvioasei Parascheva

Orașul Iași se pregătește pentru pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Miercuri, 8 octombrie, la ora 6:00, va fi citit Acatistul Sfintei, moment care marchează deschiderea oficială a sărbătorii hramului Catedralei Mitropolitane. Odată cu începutul pelerinajului, platforma fiideajutor.ro a lansat o inițiativă umanitară pentru credincioșii care stau ore întregi la rând. Prin această campanie, românii sunt încurajați să doneze apă îmbuteliată pelerinilor

Potrivit organizatorilor campaniei, românii pot contribui cu diferite sume, în funcție de numărul de sticle de apă pe care doresc să le ofere. O donație de 3 lei acoperă costul unei sticle de apă, 36 de lei echivalează cu 12 sticle, 180 de lei cu 60 de sticle, iar o contribuție de 360 de lei permite achiziționarea a 120 de sticle de apă pentru pelerini.

„Pelerinajul Sfintei Parascheva este o călătorie a sufletului, dar și o încercare pentru trup. O sticlă de apă poate aduce alinare unei mame, unui bătrân sau unui om simplu, dar plin de credință”, spun organizatorii campaniei.

După rugăciune, racla cu moaștele Sfintei Parascheva va fi purtată în procesiunea tradițională și așezată în baldachinul amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne până pe 15 octombrie. Ca în fiecare an, zeci de mii de credincioși sunt așteptați la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei.

Mulți dintre pelerini au început deja să vină în oraș, unii dorind să evite aglomerația din zilele de vârf. Duminică, sute de persoane stăteau deja la rând în jurul Catedralei Mitropolitane, pentru a se ruga în liniște.

Organizatorii estimează că, în zilele de pelerinaj, șirul credincioșilor ar putea depăși doi kilometri. Racla cu sfintele moaște va fi scoasă miercuri dimineață și depusă în baldachinul special din curtea catedralei.

Un moment deosebit al ediției din acest an îl reprezintă aducerea moaștelor Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. Acestea vor ajunge la Iași în seara zilei de 11 octombrie și vor fi depuse alături de moaștele Sfintei Parascheva, pentru ca pelerinii să se poată închina și la ele.

Sărbătoarea Cuvioasei Parascheva se va desfășura între 8 și 15 octombrie și va include slujbe religioase, procesiuni și momente de rugăciune. Pe 12 octombrie va avea loc pelerinajul „Calea Sfinților”, o procesiune amplă prin centrul orașului, la care vor fi purtate raclele celor doi sfinți.

Ziua de 14 octombrie, dedicată Sfintei Parascheva, va fi marcată prin Sfânta Liturghie oficiată pe podiumul special amenajat în fața Catedralei Mitropolitane.