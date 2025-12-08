Globurile de Aur 2026. Filmele care domină topul preferințelor

A doua parte a musicalului „Wicked”, drama „Hamnet” inspirată din viața lui Shakespeare și thrillerul „Sinners” se numără printre filmele așteptate pe primele locuri la anunțarea nominalizărilor pentru Globurile de Aur. Filmul politic „One Battle After Another” și noua producție a lui Paul Thomas Anderson cu Leonardo DiCaprio ar putea, de asemenea, să fie bine poziționate, conform revistei Variety.

Potrivit lui Clayton Davis, expert în premii, concurența se concentrează în special în categoriile comedie sau musical.

„Wicked 2”, continuarea adaptării celebrului musical, este considerat favorit. Ariana Grande reia rolul Glindei, alături de Cynthia Erivo în rolul Elphabei, vrăjitoarea cu pielea verde devenită rebelă. Davis subliniază că, deși categoria este competitivă, „Wicked” rămâne „alegerea publicului”. În 2026, Globurile de Aur vor avea șase nominalizări principale. În mod obișnuit, evenimentul include cinci nominalizări principale.

Musicalul va concura și cu comedii precum „Marty Supreme”, cu Timothée Chalamet și Gwyneth Paltrow, sau thrillerul „Bugonia”, regizat de Yorgos Lanthimos și cu Emma Stone și Jesse Plemons. Spre deosebire de Oscaruri, Globurile de Aur separă filmele dramatice de comedii.

În categoria dramă, „Hamnet”, regizat de Oscarul Chloé Zhao, se remarcă. Filmul îl are în rol principal pe Paul Mescal, interpretându-l pe William Shakespeare, și urmărește doliu fictiv al scriitorului și soției sale după moartea fiului Hamnet.

Thrillerul „Sinners”, regizat de Ryan Coogler și cu Michael B. Jordan în rolul a doi gemeni, explorează întoarcerea acestora în sudul Statelor Unite după Primul Război Mondial și confruntarea cu forțe malefice. Clayton Davis notează că filmul are numeroase atuuri, inclusiv succes comercial și cultural.

Pe micul ecran, nominalizările la Globurile de Aur vor evidenția serialele deja premiate la Emmy, precum „Severance” și „The Pitt”. În categoria comedie, producții precum „The Studio” și „Hacks” sunt favorite, iar „Adolescence” ar putea domina nominalizările.

Premiile Globul de Aur au fost reformate după scandalul din 2021, când s-a descoperit că Asociația Presei Străine de la Hollywood (HFPA) nu avea niciun membru de culoare. Ceremonia de anul trecut, prezentată de comedianta Nikki Glaser, a atras peste 10 milioane de telespectatori.

În 2026, nominalizările vin la câteva zile după anunțul achiziționării Warner Bros de către Netflix pentru aproximativ 83 de miliarde de dolari, ceea ce ridică întrebări privind viitorul difuzării în cinematografe și concentrarea excesivă a industriei.