Topul musicalurilor care au fascinat publicul din întreaga lume

Cele mai apreciate musicaluri din lume. Musicalurile au captivat publicul de zeci de ani, combinând muzica, dansul și povestea într‑un mod unic, care nu îmbătrânește niciodată. Unele dintre ele sunt atât de cunoscute încât au devenit parte din cultura populară globală, atrăgând milioane de spectatori și impresionând generații întregi, potrivit guinessworldrecords.

Printre cele mai spectaculoase producții se numără The Phantom of the Opera, The Lion King, Les Misérables, Wicked și Mamma Mia!, fiecare cu o poveste și un impact diferit asupra scenei teatrale mondiale.

Unul dintre cele mai cunoscute și longevive musicaluri din lume este The Phantom of the Opera (Fantoma de la Operă), creat de compozitorul britanic Andrew Lloyd Webber.

Premiera a avut loc în 1986 în West End, la Her Majesty’s Theatre din Londra, iar apoi pe Broadway, unde a devenit un fenomen cultural. Până în 2019, producția a fost văzută de peste 140 de milioane de oameni în 183 de orașe din 41 de țări.

Spectacolul combină elemente de dramatism, mister și romantism, spunând povestea unui personaj enigmatic, mascat, care locuiește în subsolurile operei din Paris și se îndrăgostește obsesiv de tânăra soprană Christine. Cea mai celebră piesă din musical, “The Music of the Night”, a devenit un standard în repertoriul internațional.

Adaptarea teatrală a animației Disney The Lion King (Regele Leu) a debutat în 1997 și a revoluționat felul în care povestea poate fi spusă pe scenă. Creată de regizoarea Julie Taymor, producția este renumită pentru costumele spectaculoase, designul inovator și integrarea marionetelor gigantice în spectacol.

Piesa s‑a mutat în 2006 la Minskoff Theatre pe Broadway, unde continuă să ruleze cu un succes imens după peste 11.000 de reprezentații, devenind cel mai bine vândut musical din istoria Broadway‑ului, cu încasări estimate la peste 2 miliarde de dolari. Publicul de pe toate continentele a asociat The Lion King cu o experiență teatrală unică, în care muzica, arta vizuală și emoția se îmbină la cote maxime.

Inspirat de romanul clasic al lui Victor Hugo, Les Misérables este un musical cu o puternică încărcătură dramatică și socială. Prima producție a debutat în 1985 în West End și, de‑a lungul decadelor, a devenit sinonim cu teatrul epic și emoțional.

Piesa a atins o longevitate remarcabilă în Londra, rămânând cel mai longeviv musical în istoria West End‑ului, depășind producții care au dominat scena timp de decenii. Numeroase turnee globale și adaptări cinematografice, inclusiv filmul premiat în 2012, i‑au extins și mai mult aura internațională.

Musicalurile epice ca Les Misérables demonstrează că teatrul poate transmite povești complexe despre condiția umană și revoluție, nu doar divertisment. Între hiturile sale memorabile se numără numeroase cântece devenite imnuri în rândul fanilor, precum “I Dreamed a Dream” sau „One Day More”.

Un alt fenomen modern al scenei este Wicked, musicalul care spune povestea vrăjitoarelor din regatul Oz din perspectiva lor, înainte de evenimentele din basmul clasic Vrăjitorul din Oz. Premiera sa a avut loc în 2003 pe Broadway și de atunci a devenit unul dintre cele mai de succes musicaluri ale ultimelor decenii.

Producția a doborât recorduri de încasări și a depășit 1 miliard de dolari în vânzările de bilete încă din 2016, alăturându‑se The Phantom of the Opera și The Lion King în clubul celor mai profitabile spectacole de pe Broadway. Între piesele sale cele mai iubite se numără “Defying Gravity” și “Popular”, care au devenit adevărate hymne pentru fanii musicalului.

Deși nu a debutat pe Broadway imediat, Mamma Mia! a devenit, începând cu 1999, un simbol al musicalurilor de tip „jukebox”, unde hiturile pop clasice sunt împletite într‑o poveste teatrală. Bazat pe catalogul trupei ABBA, spectacolul a fost jucat în peste 450 de orașe din întreaga lume și a cunoscut un succes uriaș atât pe scenă, cât și în cinematografie.

Producția este adesea descrisă ca o experiență plină de energie, cu melodii astfel de genul „Dancing Queen” sau „Mamma Mia” care aduc publicul în picioare. Deși nu are aceeași profunzime dramatică ca Les Misérables, farmecul său constă în optimismul și nostalgia pe care le oferă spectatorilor de toate vârstele.