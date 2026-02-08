Cărți interzise în lume. Scriitori care nu sunt acceptați în anumite țări

Cenzura literară există de secole și continuă să fie o practică în multe țări. În anumite state, anumite cărți sau autori sunt interziși din motive politice, religioase sau morale. Autorii ajung astfel „indivizi interziși”, iar lucrările lor nu mai pot fi vândute sau citite public, potrivit pbs.org.

În 2025, autoritățile din regiunea Kashmir au interzis peste 25 de cărți. Oficial, acestea ar fi promovat „narațiuni false”. Printre autori se numără Arundhati Roy, A.G. Noorani, Sumantra Bose și Victoria Schofield. Cărțile lor discută despre drepturile omului, istoria regiunii și politica locală.

Criticii consideră că această măsură încearcă să reducă libertatea de exprimare și să rescrie istoria. Poliția a confiscat deja sute de exemplare, iar deținerea lor poate fi sancționată.

În centrul atenției este și scriitorul britanico-indian Salman Rushdie cu romanul său The Satanic Verses. Cartea a fost publicată în 1988 și a stârnit proteste în multe comunități musulmane conservatoare.

În Iran, liderul religios Ayatollahul Khomeini a emis o fatwā pentru uciderea lui Rushdie. Lucrarea a fost interzisă în Pakistan, Bangladesh, India și Sudan. Rushdie a trăit ani de zile sub protecție polițienească, iar atacurile asupra traducătorilor săi au demonstrat cât de periculoasă poate fi libertatea de exprimare în anumite contexte.

Nu doar autorii contemporani au fost cenzurați. Romanul Lolita de Vladimir Nabokov a fost interzis în Franța, Regatul Unit și Canada pentru presupusă obscenitate. Chiar și marii autori europeni, precum Gustave Flaubert pentru Madame Bovary, au fost judecați și blocați în numele „bunelor moravuri”.

Și în prezent, autorii sunt interziși în școli. În SUA, mii de cărți au fost scoase din biblioteci sau listele de lectură, în principal din cauza conținutului despre sexualitate, identitate sau violență. Stephen King a fost cel mai cenzurat autor în școlile americane în 2024–2025, cu peste 200 de interdicții în doar un an. Alte nume vizate includ Ellen Hopkins, Sarah J. Maas și Jodi Picoult.

Cenzura literară reflectă adesea tendințele politice și sociale ale unei țări. În trecut, regimuri totalitare, precum cel nazist sau sovietic, au ars și interzis mii de cărți. Lucrările lui Bertolt Brecht, Sigmund Freud sau Boris Pasternak au fost blocate pentru că ideile lor erau considerate periculoase.

Astăzi, cenzura există încă, dar sub forme adaptate – fie restricții oficiale, fie politici școlare care elimină autori din biblioteci sau programe de lectură. Fenomenul continuă să influențeze literatura și accesul publicului la cultură.