Germania, copleșită de migrație. Sistemul judiciar, în pragul colapsului

Migrația din Germania atinge un nivel fără precedent în 2025, pe fondul unui număr uriaș de apeluri împotriva deciziilor de azil, în timp ce doar câteva mii de sirieni au cerut sprijin pentru întoarcerea acasă, potrivit Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați (BAMF).

Deși fuga lui Bashar al-Assad părea să creeze condițiile pentru revenirea refugiaților, majoritatea aleg să rămână, ceea ce generează presiuni considerabile asupra sistemului juridic și serviciilor publice.

În primele șase luni ale anului 2025, Germania a înregistrat un număr record de 76.646 de procese inițiate de migranți la instanțele administrative, depășind totalul din 2023 și reprezentând trei sferturi din nivelul înregistrat în 2024.

Statele dens populate precum Renania de Nord-Westfalia (13.304), Bavaria (11.412) și Saxonia Inferioară (peste 11.000) concentrează majoritatea acestor cazuri.

Președintele Asociației Judecătorilor Germani, Sven Rebehn, a explicat că această creștere se datorează accelerării procedurilor de azil de către Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați, care a generat automat mai multe apeluri.

În unele regiuni, timpul de așteptare depășește deja un an și jumătate, punând presiune pe sistemul juridic și pe resursele administrative.

Deși condițiile de siguranță în Siria s-au îmbunătățit după căderea lui Assad în decembrie 2024, doar 1.867 de sirieni au cerut sprijin federal pentru întoarcerea acasă.

Programul REAG/GARP, care oferă până la 4.000 de euro pe familie pentru cheltuieli de călătorie, sprijin inițial și asistență medicală, nu a reușit să convingă majoritatea refugiaților să se repatrieze.

Comparativ, în țări vecine precum Turcia, Liban, Iordania sau Irak, peste două milioane de refugiați s-au întors deja acasă.

În același timp, Germania continuă să înregistreze o tendință inversă: în 2024, 83.150 de persoane au obținut cetățenia germană, consolidând astfel integrarea lor pe termen lung.

Incidentul violent de la Magdeburg, în care un sirian a ucis o femeie din aceeași comunitate, accentuează îngrijorările privind integrarea socială și securitatea publică.

Migrația continuă să reprezinte un dilema majoră pentru guvernul german. În 2015, valul masiv de sirieni a fost justificat ca o măsură temporară și umanitară, menită să ofere adăpost până la stabilizarea condițiilor din Siria.

Acum, când contextul ar fi favorabil pentru întoarcere, majoritatea aleg să rămână, ceea ce pune presiune pe infrastructură, educație și servicii sociale.

Pe plan politic, situația ar putea genera tensiuni în negocierile interne privind politica de imigrație și securitate. În plan regional, Germania rămâne un caz unic în comparație cu vecinii săi, unde repatrierea a fost mult mai consistentă.

În perspectivă, această migrație persistentă va influența atât politica de azil, cât și modul în care sunt implementate programele de integrare și sprijin pentru refugiați.