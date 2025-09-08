Social Sondaj INSCOP. Percepția românilor despre Uniunea Europeană







Un sondaj realizat de INSCOP Research la comanda Polithink arată că 52,4% dintre români consideră că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% cred contrariul.

Cercetarea, desfășurată între 4 și 10 august 2025, face parte dintr-un studiu amplu privind politica externă a României și digitalizarea serviciilor publice.

Rezultatele complete urmează să fie prezentate pe 9 septembrie 2025, în cadrul primei ediții a Statecraft Lab, organizată de think-tankul Polithink, eveniment dedicat relației dintre tehnologie, diplomație și guvernanță.

Potrivit datelor INSCOP, peste jumătate dintre români au o percepție pozitivă asupra apartenenței la UE, considerând că aceasta nu afectează semnificativ suveranitatea României. În schimb, aproape 4 din 10 români cred că Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională.

Votanții PSD și AUR

Persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani

Angajații din sectorul public

Votanții PNL și USR

Persoanele cu studii superioare

Locuitorii din București

Persoanele cu venituri reduseContextul prezentării oficiale

Rezultatele sondajului vor fi analizate în detaliu pe 9 septembrie 2025, în cadrul Statecraft Lab, un eveniment organizat de Polithink. Discuțiile se vor concentra pe două paneluri principale:

E-Governing Romania – accelerarea digitalizării serviciilor publice prin modele europene de succes Politica externă a României într-o lume în schimbare – strategii, parteneriate și provocări

Evenimentul va reuni oficiali guvernamentali, diplomați, experți în tehnologie și reprezentanți ai mediului academic.

Perioada de colectare a datelor : 4 – 10 august 2025

Metodă : CATI (interviuri telefonice)

Eșantion : 1.107 respondenți

Reprezentativitate : populația adultă neinstituționalizată din România, 18+ ani

Marja de eroare : ±2,95%

Grad de încredere: 95%

Studiul INSCOP arată că România se află într-un punct de echilibru delicat între dorința de integrare europeană și nevoia de păstrare a independenței decizionale.

Pe fondul discuțiilor despre politica externă, strategia energetică, migrație și digitalizare, datele sugerează că românii sunt, în mare parte, favorabili apartenenței la UE, dar persistă temeri privind pierderea controlului asupra unor decizii majore.