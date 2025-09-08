Sondaj INSCOP. Percepția românilor despre Uniunea Europeană
- Cristi Buș
- 8 septembrie 2025, 14:03
Un sondaj realizat de INSCOP Research la comanda Polithink arată că 52,4% dintre români consideră că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% cred contrariul.
Cercetarea, desfășurată între 4 și 10 august 2025, face parte dintr-un studiu amplu privind politica externă a României și digitalizarea serviciilor publice.
Rezultatele complete urmează să fie prezentate pe 9 septembrie 2025, în cadrul primei ediții a Statecraft Lab, organizată de think-tankul Polithink, eveniment dedicat relației dintre tehnologie, diplomație și guvernanță.
Cum văd românii impactul Uniunii Europene asupra independenței naționale
Potrivit datelor INSCOP, peste jumătate dintre români au o percepție pozitivă asupra apartenenței la UE, considerând că aceasta nu afectează semnificativ suveranitatea României. În schimb, aproape 4 din 10 români cred că Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională.
Cine consideră că UE limitează independența României
-
Votanții PSD și AUR
-
Persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani
-
Angajații din sectorul public
Cine consideră că UE NU limitează independența României
-
Votanții PNL și USR
-
Persoanele cu studii superioare
-
Locuitorii din București
-
Persoanele cu venituri reduseContextul prezentării oficiale
Rezultatele sondajului vor fi analizate în detaliu pe 9 septembrie 2025, în cadrul Statecraft Lab, un eveniment organizat de Polithink. Discuțiile se vor concentra pe două paneluri principale:
-
E-Governing Romania – accelerarea digitalizării serviciilor publice prin modele europene de succes
-
Politica externă a României într-o lume în schimbare – strategii, parteneriate și provocări
Evenimentul va reuni oficiali guvernamentali, diplomați, experți în tehnologie și reprezentanți ai mediului academic.
Metodologia sondajului INSCOP
-
Perioada de colectare a datelor: 4 – 10 august 2025
-
Metodă: CATI (interviuri telefonice)
-
Eșantion: 1.107 respondenți
-
Reprezentativitate: populația adultă neinstituționalizată din România, 18+ ani
-
Marja de eroare: ±2,95%
-
Grad de încredere: 95%
Ce urmează pentru România în relația cu Uniunea Europeană
Studiul INSCOP arată că România se află într-un punct de echilibru delicat între dorința de integrare europeană și nevoia de păstrare a independenței decizionale.
Pe fondul discuțiilor despre politica externă, strategia energetică, migrație și digitalizare, datele sugerează că românii sunt, în mare parte, favorabili apartenenței la UE, dar persistă temeri privind pierderea controlului asupra unor decizii majore.
