Tragerea Loto, 30 noiembrie. Jokerul vine cu un report de aproape 8 milioane de euro. Numerele câștigătoare

O nouă tragere Loto va avea loc duminică, 30 noiembrie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Loteria Română a anunțat reporturile care se înregistrează la fiecare categorie.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,14 milioane de lei (peste 616.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,11 milioane de lei (peste 807.900 de euro).

Reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 40,52 milioane de lei (peste 7,96 milioane de euro). La categoria a II-a, reportul este de peste 516.500 de lei (peste 101.400 de euro).

La Noroc Plus este la categoria I un report de peste 290.160 de lei (peste 57.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este un report de aproximativ 684.900 de lei (peste 134.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report la categoria I de peste 76.400 de lei.

La tragerile Loto de joi, Loteria Română a acordat 27.520 de câştiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei. Numerele câștigătoare:

Loto 6 din 49: 33, 41, 28, 25, 2, 30 Joker: 3, 9, 4, 17, 42 + 13 Loto 5 din 40: 25, 17, 5, 38, 26, 30 Noroc: 4 8 0 3 9 5 9 Noroc Plus: 0 5 7 3 0 7 Super Noroc: 5 1 2 7 4 3

Ultimul mare premiu a fost câștigat la Loto 6/49 și a fost în valoare de peste 49 de milioane de lei, apropae 10 milioane de euro. Câștigătorul, un tânăr de 30 de ani din Arad, a dezvăluit că numerele au fost alese complet la întâmplare, fără inspirații speciale sau formule matematice. Intenționează să continue să joace, păstrând aceleași jocuri la care a mizat și până acum.

„Vreau ca toată lumea să înveţe de la mine că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Şi ele nu se întâmplă decât atunci când ţi le doreşti. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuaţi să visaţi!", a spus norocosul câștigător, care a investit în bilet 12 lei.