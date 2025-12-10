Victor Ciutacu, după a aflat că podcastul Vorbe Grele va fi lansat online: Nu pot nici măcar să mă revolt, doar mă crucesc

Jurnalistul Victor Ciutacu și-a exprimat public nemulțumirea după ce titlul și conceptul emisiunii sale „Vorbe Grele”, pe care a lansat-o în 2010 la Antena 3, au fost preluate pentru un podcast moderat de Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN. Podcastul va fi difuzat pentru prima dată pe 10 decembrie, conform unui anunț făcut pe Facebook.

Cunoscutul jurnalist susține că a muncit ani de zile pentru a atinge succesul cu acest concept. Mai mult, emisiunea Vorbe Grele a câștigat premii, a fost apreciată de public și a devenit un brand recunoscut în peisajul media românesc.

„Am muncit ani de zile, unii ar spune cu succes, să impun pe piața TV emisiune. Eu mă împăunăz că a fost cea mai bună de interviu, da-s evident subiectiv. Antena 3 a luat premii cu ea și a promovat-o. Am creat un brand. Pe care, ulterior plecării mele, nici eu, nici postul nu l-am valorificat. Nici nu mai contează motivele. Am descoperit, însă, că s-a pus iar numele pe piață. Și conceptul, mă rog, dar talentul @ nu se ia ca gripă. Autoarea ororii e fost corespondentă a România TV la Timișoara, azi în același rol la Antena 3. Care a furat barbar titlul uneia dintre cele mai de succes emisiuni din România, logo-ul și chiar microfonul stilizat”, a scris jurnalistul pe Facebook.

Emisiunea lansată de Victor Ciutacu în 2010 la Antena 3 a fost apreciată nu doar pentru formatul de interviuri directe, ci și pentru impactul pe care l-a avut asupra publicului.

Jurnalistul a reușit să aducă în prim-plan teme politice și sociale de actualitate și să le analizeze într-un mod incisiv și direct.

„Nu pot nici măcar să mă revolt, doar mă crucesc. Mai ales în contextul în care atât Mihai Gadea, cât și Mircea Badea au participat la botezul emisiunii. Stau doar și mă întreb dacă n-ar fi haios să-mi fac și eu un podcast. Care să se numească Sinteza zilei. Sau, hai, În gura presei”, a scris Ciutacu.

Pe site-ul Antena 3, vechea emisiune este descrisă astfel:

„Vorbe Grele” nu are structura unui talk- show obișnuit, emisiunea nu se desfășoară pe tiparul întrebări-răspunsuri, și asta deoarece Victor Ciutacu este un jurnalist dezinvolt, direct, care își expune propriile opinii, le argumentează și participă activ la dezbatere, nemenajandu-și invitatii”, conform descrierii.