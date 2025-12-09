Războiul din culisele suveranismului. Ciutacu demontează atacurile Realitatea Plus la adresa lui Gelu Vișan: „O execuție pe bază de falsuri”

Conflictul deschis dintre politicianul Gelu Vișan și trustul Realitatea Plus, deținut de Maricel Păcuraru, a devenit subiectul central al celei mai recente ediții a podcastului „Contrapunct”, moderat de Dan Andronic. Invitatul său, jurnalistul Victor Ciutacu, a oferit o perspectivă dură asupra a ceea ce ambii ziariști au catalogat drept o „execuție mediatică” bazată pe informații false, menită să-l discrediteze pe Vișan în contextul luptelor interne din tabăra suveranistă. Exclusiv EVZ.

Motivul major este asocierea vizibilă a lui Gelu Vișan cu Călin Georgescu, candidatul independent pe care Realitatea Plus încearcă să îl discrediteze în lupta pentru controlul bazinului electoral suveranist. Iar refuzul acestuia de a o susține pe Anca Alexandrescu i-a fost pus în cârcă lui Gelu Vișan.

Vișan, care a organizat logistic prezența susținătorilor la Alba Iulia, este văzut ca un om de legătură al lui Georgescu, iar atacul asupra sa are rolul de a lovi indirect în imaginea lui Călin Georgescu.

Astfel, Vișan a devenit o victimă colaterală într-un război intern pentru supremație în zona naționalistă, fiind acuzat de „sabotaj” al cauzei pe care postul pretinde că o reprezintă.

În centrul scandalului se află o serie de acuzații extrem de grave lansate pe postul Realitatea Plus, unde Gelu Vișan a fost etichetat drept „trădător” și „infiltrat al lui Coldea”. Punctul culminant al atacului a fost invocarea unei presupuse grațieri a lui Vișan de către fostul președinte Emil Constantinescu, pentru o faptă abominabilă: tentativă de viol asupra unei minore.

Victor Ciutacu a demontat categoric această informație, prezentând-o drept un fals grosolan, perpetuat intenționat. El a reamintit că Gelu Vișan a publicat în repetate rânduri un document oficial emis de Administrația Prezidențială, care clarifică situația.

„Există hârtia pe care a publicat-o de nenumărate ori Gelu. Administrația Prezidențială spune că Gelu și-a trimis datele de identificare (...) și a cerut să-i precizeze dacă acel cetățean din județul Dolj, pe care într-adevăr îl cheamă Gelu Vișan și care a fost grațiat pe motive de boală de președintele Constantinescu, este același cu el. Răspunsul e cât se poate de evident: CNP-ul diferă, adresa diferă. Persoana grațiată este alta decât autorul petiției. Mai clar de atâta nu se poate,” a explicat Ciutacu.

Dan Andronic a completat, subliniind absurditatea situației: „Deci e un fals, ca să fie clar. Nu poți să spui că Administrația Prezidențială s-a apucat în 2007 să facă falsuri ca să-l scoată basma curată pe Gelu Vișan. N-ai cum să faci fals într-o adresă oficială.”

Analiza celor doi jurnaliști a mers dincolo de simpla verificare a faptelor, explorând mecanismele din spatele acestui linșaj mediatic. Dan Andronic a folosit o metaforă plastică pentru a descrie situația lui Vișan: „S-a băgat în troacă și îl mănâncă porcii acum.”

Jurnalistul de la România TV a explicat că atacul a survenit în momentul în care Gelu Vișan nu a mai „percutat la comanda lui Maricel” Păcuraru.

„Au descoperit brusc, păi ăia care erau în studio și luptau pe altarul suveranismului împreună cu el, că e nefrecventabil, că e un om rău, că e trimisul lui Coldea, că e violator... Zici ceva îngrozitor, se încrețește carnea pe tine când vezi halul ăla de execuție. Măcar dacă ai face-o pe chestii bazate pe realitate. Te dezbraci de caracter și scoți pe masă ce n-ai scos până atunci,” a adăugat Ciutacu.

Moderatorii emisiunii de la Realitatea Plus au mers până la a-l acuza pe Vișan că ar fi strâns semnături pentru primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și că ar fi încercat să saboteze campania „suveranistă” a postului. Dan Andronic a prezentat replica lui Gelu Vișan, publicată și în Evenimentul Zilei, în care politicianul neagă vehement orice legătură cu Băluță, precizând că s-au intersectat o singură dată într-un restaurant, acum doi ani.

Într-un moment de rememorare a carierei lui Vișan, Ciutacu a povestit o anecdotă care ilustrează loialitatea – uneori dusă la extrem – a politicianului față de cauzele pe care le îmbrățișează. Jurnalistul a relatat un episod din perioada în care Gelu Vișan era un apărător fervent al lui Traian Băsescu, acceptând să vină într-o emisiune ostilă doar pentru a apăra președintele, conștient că va fi singur împotriva tuturor.

„Gelu e extrem de franc. Îmi spune: «Ce, mă, trebuie să o s... cineva în numele lui Băsescu și n-a vrut niciunul?». Și eu am început să râd și am zis: «Băi, ca să fiu foarte sincer cu tine, da». Și zice: «OK, la 9 sunt acolo». Eu l-am apreciat pentru chestia asta la momentul respectiv. Omul știa unde vine și și-a asumat-o,” a povestit Ciutacu.

Această trăsătură de caracter face cu atât mai ridicole acuzațiile că Vișan ar fi „infiltratul lui Coldea”, susțin cei doi. Ciutacu a reamintit că Vișan a fost alături de România TV în timpul conflictului deschis cu fostul șef operativ al SRI, Florian Coldea, riscând și luptând „trup și suflet”.

Discuția s-a încheiat într-o notă pesimistă privind starea presei și ineficiența justiției în a sancționa derapajele. Victor Ciutacu a relatat propria experiență cu Realitatea TV și procesul câștigat împotriva lui Cristian Rizea, subliniind că despăgubirile obținute sunt adesea derizorii și imposibil de executat, în timp ce răul făcut imaginii publice rămâne.

„Totuși e o degradare pe care pare că nimeni nu poate să o stăpânească, că aici e drama, de fapt. Ce trebuie să faci când o televiziune care are și audiență te târnosește în fel și chip?” s-a întrebat retoric Dan Andronic.

Concluzia celor doi a fost că atacurile la adresa lui Gelu Vișan, care implică familia și invocă fapte penale inexistente, au depășit orice limită a acceptabilului, fiind simptomatice pentru un anumit tip de „șantaj mediatic” practicat sub umbrela luptei politice.