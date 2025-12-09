Monden

Anca Alexandrescu, poveste de dragoste cu un medic celebru. Care vine cu un bagaj complicat...

Comentează știrea
Anca Alexandrescu, poveste de dragoste cu un medic celebru. Care vine cu un bagaj complicat...George Simion și Anca Alexandrescu/ Sursa foto Inquam Photos / Alex Nechez
Din cuprinsul articolului

Anca Alexandrescu s-ar fi căsătorit în secret, potrivit presei cu medicul Răzvan Ene, directorul medical de la Spitalul de Urgență București (Floreasca) și membru în CA la Foișor. În aparițiile televizate din ultima perioadă, aceasta a făcut referiri de mai multe ori la ”soțul meu”, fără să precizeze cine este acesta.

Anca Alexandrescu iubește din nou

A ieșit pe locul doi la primăria Capitalei, dar e pe primul loc în viața lui Răzvan Ene. Anca Alexandrescu și-ar fi refăcut viața alături de acesta. De altfel, aceasta vorbește frumos despre actualul partener, menționând în câteva emisiuni în contexte pozitive, sintagma ”soțul meu”.

Ca și Anca, și medicul ortoped a mai fost căsătorit. Numai că în ceea ce-l privește partajul nu este o poveste încheiată. Și nici nu pare că se va încheia așa repede. Medicul are un băiat din prima căsătorie, iar Anca un băiat și o fată, gemeni, din a doua căsătorie.

Are de împărțit o avere

Unul dintre motive este acela că alături de fosta soție, medicul a acumulat ceva bunuri. Iar acum nu e chiar ușor să le împartă. Mai ales că niciunul dintre cei doi nu pare să vrea să renunțe la avere care nu e nici ea tocmai mică. Astfel că partajul durează din 2018. Cei doi nu par să cadă de acord asupra a mai multe imobile.

Ministrul Energiei: Atacurile asupra Ucrainei a obligat Chișinăul să importe 270 MW din România, cost estimat 300–400 €/MWh
Ministrul Energiei: Atacurile asupra Ucrainei a obligat Chișinăul să importe 270 MW din România, cost estimat 300–400 €/MWh
Călin Georgescu, afirmații neașteptate despre primul tur al prezidențialelor de anul trecut
Călin Georgescu, afirmații neașteptate despre primul tur al prezidențialelor de anul trecut
Anca Alexandrescu, fosta consilieră a lui Dragnea

Anca Alexandrescu, fosta consilieră a lui Dragnea. sursa: Agerpres

Este vorba despre un apartament în București, care este evaluat la 226.233 euro. De asemenea tot pe această listă mai este trecut la acest capitol și jumătate dintr-un alt imobil din sectorul 1, care ar valora 212.914 euro. Mai au de împărțit și un teren care se află în Ilfov, cu o suprafață de aproximativ 1300 de metri pătrați care valorează aproape 20.000 de euro.

Tablouri și argintărie

Dar partajul continuă cu diferite bunuri mobile care se află într-un apartament și a căror valoare este estimată la 35.000 de euro. De asemenea mai sunt de partaj și tablouri de 10.000 de euro. Cei doi mai au și ceasuri în valoare de 7000 euro, dar și argintărie de 2500 euro.

Legat de bunurile mobile cei doi s-ar fi înțeles, doar că mai sunt de împărțit și două firme, mașinile pe care le aveau, dar și imobilele asupra cărora nu se înțeleg.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:03 - Anca Alexandrescu, poveste de dragoste cu un medic celebru. Care vine cu un bagaj complicat...
12:00 - Tabăra lui Georgescu, ciuruită la Marș TV
11:54 - Ministrul Energiei: Atacurile asupra Ucrainei a obligat Chișinăul să importe 270 MW din România, cost estimat 300–400...
11:46 - Urmărire ca în filme în Olt. Un șofer a refuzat să oprească și a sunat la 112
11:33 - Călin Georgescu, afirmații neașteptate despre primul tur al prezidențialelor de anul trecut
11:26 - Trump permite vânzarea ce cipuri AI Nvidia către firmele chineze

HAI România!

Tabăra lui Georgescu, ciuruită la Marș TV
Tabăra lui Georgescu, ciuruită la Marș TV
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!

Proiecte speciale