Anca Alexandrescu, poveste de dragoste cu un medic celebru. Care vine cu un bagaj complicat...

Anca Alexandrescu s-ar fi căsătorit în secret, potrivit presei cu medicul Răzvan Ene, directorul medical de la Spitalul de Urgență București (Floreasca) și membru în CA la Foișor. În aparițiile televizate din ultima perioadă, aceasta a făcut referiri de mai multe ori la ”soțul meu”, fără să precizeze cine este acesta.

A ieșit pe locul doi la primăria Capitalei, dar e pe primul loc în viața lui Răzvan Ene. Anca Alexandrescu și-ar fi refăcut viața alături de acesta. De altfel, aceasta vorbește frumos despre actualul partener, menționând în câteva emisiuni în contexte pozitive, sintagma ”soțul meu”.

Ca și Anca, și medicul ortoped a mai fost căsătorit. Numai că în ceea ce-l privește partajul nu este o poveste încheiată. Și nici nu pare că se va încheia așa repede. Medicul are un băiat din prima căsătorie, iar Anca un băiat și o fată, gemeni, din a doua căsătorie.

Unul dintre motive este acela că alături de fosta soție, medicul a acumulat ceva bunuri. Iar acum nu e chiar ușor să le împartă. Mai ales că niciunul dintre cei doi nu pare să vrea să renunțe la avere care nu e nici ea tocmai mică. Astfel că partajul durează din 2018. Cei doi nu par să cadă de acord asupra a mai multe imobile.

Este vorba despre un apartament în București, care este evaluat la 226.233 euro. De asemenea tot pe această listă mai este trecut la acest capitol și jumătate dintr-un alt imobil din sectorul 1, care ar valora 212.914 euro. Mai au de împărțit și un teren care se află în Ilfov, cu o suprafață de aproximativ 1300 de metri pătrați care valorează aproape 20.000 de euro.

Dar partajul continuă cu diferite bunuri mobile care se află într-un apartament și a căror valoare este estimată la 35.000 de euro. De asemenea mai sunt de partaj și tablouri de 10.000 de euro. Cei doi mai au și ceasuri în valoare de 7000 euro, dar și argintărie de 2500 euro.

Legat de bunurile mobile cei doi s-ar fi înțeles, doar că mai sunt de împărțit și două firme, mașinile pe care le aveau, dar și imobilele asupra cărora nu se înțeleg.