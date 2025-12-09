Gelu Vișan, contraatac dur la adresa Realitatea TV: „Un atac mizerabil și o ticăloșie fără margini”. „Locotenentul” lui Călin Georgescu acuză atacuri la familie

Gelu Vișan a lansat o replică virulentă la adresa postului Realitatea TV Plus, în urma unei serii de acuzații pe care le cataloghează drept un „atac mizerabil”. Omul care este alături de Călin Georgescu demontează punct cu punct speculațiile privind implicarea sa în campania electorală a primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, și condamnă vehement implicarea familiei sale în disputele mediatice.

Postul deținut de Maricel Păcuraru, patronul Ancăi Alexandrescu, a declanșat o campanie de atacuri mizerabile la adresa celui care a fost lângă Călin Georgescu în ultimele luni, pe motiv că nu a susținut-o pe Anca Alexandrescu.

„Am spus și o repet: Ghiță și cu Coldea sunt buni prieteni. Totuși, m-a frapat prezența acestui individ, Gelu Vișan, alături de Călin Georgescu la Alba Iulia, de 1 Decembrie. Gelu Vișan a făcut mereu un joc pentru public și l-a înjurat pe Coldea, de fapt e un inflitrat al lui Coldea. De aici și prezența lui la România TV. Un infiltrat al lui Coldea lângă Radu Berceanu, Elena Udrea și Traian Băsescu. A fost mereu un infiltrat, i-a dat informații lui Florian Coldea, a jucat mereu rolul de disident, de suveranist naționalist, deși uneori l-a înjurat pe generalul negru, tocmai să nu dea de gândit. Și ca să afle lumea, este infiltrat de sistem chiar și lângă Călin Georgescu. De el am aflat că a fost condamnat pentru viol, pe vremea când era pedagog la Dolj, la Craiova. A beneficiat de acea grațiere dată atunci, la Revoluție, și, mai nou, are un dosar de pedofilie. Este șantajat cu asta din anul 2009. Noi știm, cei care am fost colegi cu el în parlament, și îl izolam de fiecare dată, el se băga în seamă", a declarat Cristian Rizea la Realitatea Plus.

Într-o postare publică menită să clarifice poziția sa, Vișan respinge categoric informațiile conform cărora ar fi strâns semnături sau ar fi făcut campanie pentru edilul Sectorului 4: „Nu m-am întâlnit cu domnul Băluță în ultimii doi ani”. Mai mult, Vișan susține că relația sa cu Daniel Băluță este inexistentă la nivel politic și accidentală la nivel personal.

„Nu am strâns semnături pentru nimeni, cu atât mai puțin pentru Băluță. Nu m-am întâlnit cu domnul Băluță în ultimii doi ani niciodată. De altfel, ne-am intersectat o singură dată, într-un restaurant, acum vreo doi ani. Ne-am salutat, pentru că suntem persoane publice și atât. Nu am fost în Sectorul 4 să fac campanie nimănui”, a precizat politicianul. De asemenea, acesta a negat orice formă de șantaj la adresa sa și a ținut să clarifice situația sa juridică, afirmând că nu a fost niciodată condamnat și, implicit, nici grațiat.

Cea mai sensibilă parte a mesajului lui Gelu Vișan vizează impactul acestor acuzații asupra familiei sale. Politicianul acuză postul de televiziune că a încălcat orice limită a deontologiei și moralității prin invocarea părinților săi decedați și prin expunerea copiilor săi la presiuni publice nejustificate.

„Ceea ce face Realitatea TV acum, lăsând la o parte că este o ticăloșie, este dureros pentru că nu este nicio urmă de adevăr. (...) Am o fetiță de 16 ani care astăzi s-a dus la școală și care trebuie să facă față unor acuze nedrepte și nereale despre tatăl ei. Am un băiat de 31 de ani care nu are nicio vină că un post de televiziune coboară totul în mocirlă. Toți avem familii, iar politica are o limită”, a scris Vișan.

În finalul dreptului său la replică, Gelu Vișan a reamintit că este o prezență constantă la protestele recente, menționând că începând cu data de 7 decembrie 2024 a fost „zi de zi în stradă”, fie în Piața Victoriei, fie la sediile IPJ Ilfov și Buftea.

El își reafirmă crezul politic, declarând că este naționalist asumat încă din 2008 și se declară nedumerit de virulența atacurilor venite din partea unei televiziuni unde a fost invitat constant ani de zile: „Această limită tocmai a fost trecută de Realitatea TV Plus astăzi. De ce? Pentru că acesta este nivelul”, a conchis Vișan.