Gigi Becali, atac la Anca Alexandrescu: Dacă ieșea primar, bucureștenii nu mai aveau nici apă caldă

George Becali a comentat, la România TV, rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei, criticând-o pe Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, și sugerând că este dificil pentru o femeie să candideze. Becali a afirmat că „dacă ieșea primar, nu mai aveau bucureștenii nici apă caldă, nici căldură”.

Gigi Becali a declarat la România TV că a fost „sleit de puteri în campania electorală” și a comentat prestația Ancăi Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, afirmând că „era praf” și că „în primul rând e greu ca femeie” să candideze.

”Ea a ieșit pe la piață pe acolo și acum la față e terminată. Nici nu-i mai ardea nici de rezultat, era praf. Ea credea că așa e, stau la televizor, că la televizor are carismă. Credea că dacă stă pe scaun, moderează, zice cine tremură, marș și câștigă alegerile. Când candidezi e alta, în primul rând e greu ca femeie” a declarat Gigi Becali

Acesta a comentat că George Simion „tot aleargă, muncește, a înnebunit, a slăbit, tot timpul cade pe locul doi”. Becali a spus, de asemenea, că bucureștenii „știu să aleagă” și că îl susținea pe Băluță „fără niciun interes”.

Patronul FCSB a declarat cp mandatul Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei ar fi fost foarte solicitant și ar fi putut avea efecte negative asupra sănătății acesteia. El a susținut că „femeia se îmbolnăvește la stres de 10 ori de cancer mai mult decât bărbatul” și că „Dumnezeu a salvat-o și pe ea pentru copiii ei”.

Becali a afirmat, de asemenea, că Bucureștiul ar fi putut întâmpina dificultăți în furnizarea serviciilor publice dacă Alexandrescu ar fi câștigat alegerile, spunând că „dacă ieșea primar nu mai aveau bucureștenii nici apă caldă nici căldură”.

Gigi Becali a declarat că l-a observat pe Ciprian Ciucu și consideră că acesta „se pricepe” la administrație. Latifundiarul a sugerat totuși că Ciucu ar trebui „să uite puțin de Monica Macovei”,fosta ministră a Justiției.

Patronul FCSB a precizat că Ciucu „are și el nevastă, are copii, nu mai este un copil să stea la poala lui Monica Macovei”.