Rezultate finale AEP. Ciucu, pe primul loc, Anca Alexandrescu pe doi, Băluță pe trei. Live text

După centralizarea tuturor buletinelor de vot, situația este astfel:

Ciprian Ciucu - 36,16 %

Anca Alexandrescu - 21,94 %

Daniel Băluță - 20,51 %

Cătălin Drulă - 13,90 %

Ana-Maria Ciceală - 5,85 %

După centralizarea a 1275 din 1289 de procese verbale, Anca Alexandrescu rămâne pe poziția a doua:

Ciprian Ciucu - 36,07 %

Anca Alexandrescu - 22,01 %

Daniel Băluță - 20,55 %

Cătălin Drulă - 13,89 %

Ana-Maria Ciceală - 5,84 %

După centralizarea a 993 de procese verbale dintr-un total de 1289, situația candidaților arată astfel:

Ciprian Ciucu - 34,99 %

Anca Alexandrescu - 22,76 %

Daniel Băluță - 20,93 %

Cătălin Drulă - 13,75 %

Ana-Maria Ciceală - 5,88 %

După centralizarea a 594 de procese verbale, reprezentând 46,08% din total, situația candidaților este următoarea:

Ciprian Ciucu - 33,33 %

Anca Alexandrescu - 23,96 %

Daniel Băluță - 21,52 %

Cătălin Drulă - 13,53 %

Ana-Maria Ciceală - 5,89 %

După centralizarea a 14 procese verbale, reprezentând 1289 de voturi, situația candidaților este următoarea:

Anca Alexandrescu - 38,04 %

Daniel Băluță - 22,90 %

Ciprian Ciucu - 18,96 %

Cătălin Drulă - 11,20 %

Ana-Maria Ciceală - 6,87 %

Eugen Orlando Teodorovici - 0,76 %

Oana Crețu - 0,38 %

George Valentin Burcea - 0,25 %

Gheorghe Nețoiu - 0,25 %

Vlad Gheorghe - 0,25 %

Angela Negrotă - 0,13 %

Au apărut primele rezultate parțiale ale alegerilor pentru funcția de Primar General al Municipiului București pe site-ul Autorității Electorale Permanente (AEP).

La alegerile pentru Primăria Generală a municipiului București, după centralizarea a două procese verbale, situația voturilor pentru candidați este următoarea:

Anca Alexandrescu - 47,62 %

Daniel Băluță - 23,81 %

Ciprian Ciucu - 14,29 %

Cătălin Drulă - 4,76 %

George Valentin Burcea - 4,76 %

Ana-Maria Ciceală - 4,76 %

Potrivit sondajului exit poll realizat de Curs-Avangarde de la ora 21, cu date până la ora 19, actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, ar câștiga fotoliul de Primar General al Capitalei.

Ciprian Ciucu - 32,7%

Daniel Băluță - 26,3%

Anca Alexandrescu - 20,2%

Cătălin Drulă - 12,8%

Ana Maria Ciceală - 6%

George Burcea - 1%

Alții - 1%

Ciprian Ciucu – 31,7%

Daniel Băluță – 26,1%

Anca Alexandrescu – 21,1%

Cătălin Drulă – 12,8%

Ana Ciceală – 7,0%

Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei nu au stârnit interesul bucureștenilor.

Prezența la vot, înregistrată cu o oră înainte de închiderea urnelor: 20.00, a fost de doar 31,5% dintre votanți.

Până la ora 20:00 își exercitaseră dreptul de-a alege noul edil 560.000 de bucureșteni.

Cei mai mulți au fost cei din Sectorul 6: 117.330 de alegători. Prin comparație, la alegerile din 2024, la ora 20.00 trecuseră pe la urne 26,06% dintre locuitorii Capitalei.

În competiție s-au aflat 11 candidați ai partidelor politice și șase independenți.

Ordinea pe buletin a început cu Cătălin Drulă (USR), urmat de Ciprian Ciucu (PNL); Burcea George-Valentin – Partidul Oamenilor Tineri; Alexandrescu Anca-Nicoleta – Alianţa „Dreptate pentru Bucureşti”; Băluţă Daniel – PSD; Lazăr Rareş – Partidul România în Acțiune; Gheorghe Vlad-Dan – independent; Negrotă Angela – independent; Ciceală Ana-Maria – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate; Creţu Oana – PSD Unit; Macovei Gheorghe – PRM; Florea Liviu-Gheorghe – PNŢ Maniu Mihalache; Lasca Mihai-Ioan – Patrioţii Poporului Român; Teodorovici Eugen-Orlando – independent; Neţoiu Gheorghe – independent; Trifu Dănuț-Angelo – independent; Filip Constantin-Titian – independent.