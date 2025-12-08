Politica Breaking news

Rezultate finale AEP. Ciucu, pe primul loc, Anca Alexandrescu pe doi, Băluță pe trei. Live text

Comentează știrea
Rezultate finale AEP. Ciucu, pe primul loc, Anca Alexandrescu pe doi, Băluță pe trei. Live text
Din cuprinsul articolului

Update - Rezultate finale AEP

După centralizarea tuturor buletinelor de vot, situația este astfel:

Ciprian Ciucu - 36,16 %

Anca Alexandrescu - 21,94 %

Daniel Băluță - 20,51 %

Statul român obține avantaje majore în negocierile cu OMV. Compania ar urma să respecte legea offshore în forma actuală
Statul român obține avantaje majore în negocierile cu OMV. Compania ar urma să respecte legea offshore în forma actuală
CFR Călători și Metrorex anunță noi angajări în decembrie. Datele concursurilor și orașele vizate
CFR Călători și Metrorex anunță noi angajări în decembrie. Datele concursurilor și orașele vizate

Cătălin Drulă - 13,90 %

Ana-Maria Ciceală - 5,85 %

Update - Rezultate parțiale AEP la 98,91 % din PV centralizate

După centralizarea a 1275 din 1289 de procese verbale, Anca Alexandrescu rămâne pe poziția a doua:

Ciprian Ciucu - 36,07 %

Anca Alexandrescu - 22,01 %

Daniel Băluță - 20,55 %

Cătălin Drulă - 13,89 %

Ana-Maria Ciceală - 5,84 %

 

Update - Rezultate parțiale AEP la 77,04 % din PV centralizate

După centralizarea a 993 de procese verbale dintr-un total de 1289, situația candidaților arată astfel:

Ciprian Ciucu - 34,99 %

Anca Alexandrescu - 22,76 %

Daniel Băluță - 20,93 %

Cătălin Drulă - 13,75 %

Ana-Maria Ciceală - 5,88 %

 

Update - Rezultate parțiale AEP pentru Primăria Generală a Capitalei - 46,08% din PV

După centralizarea a 594 de procese verbale, reprezentând 46,08% din total, situația candidaților este următoarea:

Ciprian Ciucu - 33,33 %

Anca Alexandrescu - 23,96 %

Daniel Băluță - 21,52 %

Cătălin Drulă - 13,53 %

Ana-Maria Ciceală - 5,89 %

 

Update - Rezultate parțiale AEP pentru Primăria Generală a Capitalei

După centralizarea a 14 procese verbale, reprezentând 1289 de voturi, situația candidaților este următoarea:

Anca Alexandrescu - 38,04 %

Daniel Băluță - 22,90 %

Ciprian Ciucu - 18,96 %

Cătălin Drulă - 11,20 %

Ana-Maria Ciceală - 6,87 %

Eugen Orlando Teodorovici - 0,76 %

Oana Crețu - 0,38 %

George Valentin Burcea - 0,25 %

Gheorghe Nețoiu - 0,25 %

Vlad Gheorghe - 0,25 %

Angela Negrotă - 0,13 %

Au apărut primele rezultate parțiale ale alegerilor pentru funcția de Primar General al Municipiului București pe site-ul Autorității Electorale Permanente (AEP).

Primele rezultate parțiale pentru PGMB

La alegerile pentru Primăria Generală a municipiului București, după centralizarea a două procese verbale, situația voturilor pentru candidați este următoarea:

Anca Alexandrescu - 47,62 %

Daniel Băluță - 23,81 %

Ciprian Ciucu - 14,29 %

Cătălin Drulă - 4,76 %

George Valentin Burcea - 4,76 %

Ana-Maria Ciceală - 4,76 %

Rezultatele din sondajele exit poll Curs-Avangarde

Potrivit sondajului exit poll realizat de Curs-Avangarde de la ora 21, cu date până la ora 19, actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, ar câștiga fotoliul de Primar General al Capitalei.

Ciprian Ciucu - 32,7%

Daniel Băluță - 26,3%

Anca Alexandrescu - 20,2%

Cătălin Drulă - 12,8%

Ana Maria Ciceală - 6%

George Burcea - 1%

Alții - 1%

Rezultatele din sondajele exit poll Inscop Research

Ciprian Ciucu – 31,7%

Daniel Băluță – 26,1%

Anca Alexandrescu – 21,1%

Cătălin Drulă – 12,8%

Ana Ciceală – 7,0%

Interes scăzut pentru alegerile din București

Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei nu au stârnit interesul bucureștenilor.

Prezența la vot, înregistrată cu o oră înainte de închiderea urnelor: 20.00, a fost de doar 31,5% dintre votanți.

Până la ora 20:00 își exercitaseră dreptul de-a alege noul edil 560.000 de bucureșteni.

Cei mai mulți au fost cei din Sectorul 6: 117.330 de alegători. Prin comparație, la alegerile din 2024, la ora 20.00 trecuseră pe la urne 26,06% dintre locuitorii Capitalei.

Candidații pentru Primăria Generală a Municipiului București

În competiție s-au aflat 11 candidați ai partidelor politice și șase independenți.

Ordinea pe buletin a început cu Cătălin Drulă (USR), urmat de Ciprian Ciucu (PNL); Burcea George-Valentin – Partidul Oamenilor Tineri; Alexandrescu Anca-Nicoleta – Alianţa „Dreptate pentru Bucureşti”; Băluţă Daniel – PSD; Lazăr Rareş – Partidul România în Acțiune; Gheorghe Vlad-Dan – independent; Negrotă Angela – independent; Ciceală Ana-Maria – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate; Creţu Oana – PSD Unit; Macovei Gheorghe – PRM; Florea Liviu-Gheorghe – PNŢ Maniu Mihalache; Lasca Mihai-Ioan – Patrioţii Poporului Român; Teodorovici Eugen-Orlando – independent; Neţoiu Gheorghe – independent; Trifu Dănuț-Angelo – independent; Filip Constantin-Titian – independent.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:02 - Viktor Orban și Donald Trump nu au bătut palma pentru 20 de miliarde de dolari. Dicuțiile vor continua
22:51 - Statul român obține avantaje majore în negocierile cu OMV. Compania ar urma să respecte legea offshore în forma actuală
22:42 - Executivul a dat undă verde pentru Actul adițional 7 de concesiune petrolieră în perimetrul XIX Neptun
22:32 - CFR Călători și Metrorex anunță noi angajări în decembrie. Datele concursurilor și orașele vizate
22:21 - Nicușor Dan i-a dat o replică dură lui Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
22:12 - Diana Buzoianu respinge respinge ideea demisiei și anunță sancțiuni dure după raportul Corpului de Control

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale