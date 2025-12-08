Rezultate finale AEP. Ciucu, pe primul loc, Anca Alexandrescu pe doi, Băluță pe trei. Live text
- Iuliu Vlădescu
- 8 decembrie 2025, 05:50
- Update - Rezultate finale AEP
- Update - Rezultate parțiale AEP la 98,91 % din PV centralizate
- Update - Rezultate parțiale AEP la 77,04 % din PV centralizate
- Update - Rezultate parțiale AEP pentru Primăria Generală a Capitalei - 46,08% din PV
- Update - Rezultate parțiale AEP pentru Primăria Generală a Capitalei
- Primele rezultate parțiale pentru PGMB
- Rezultatele din sondajele exit poll Curs-Avangarde
- Rezultatele din sondajele exit poll Inscop Research
- Interes scăzut pentru alegerile din București
- Candidații pentru Primăria Generală a Municipiului București
Update - Rezultate finale AEP
După centralizarea tuturor buletinelor de vot, situația este astfel:
Ciprian Ciucu - 36,16 %
Anca Alexandrescu - 21,94 %
Daniel Băluță - 20,51 %
Cătălin Drulă - 13,90 %
Ana-Maria Ciceală - 5,85 %
Update - Rezultate parțiale AEP la 98,91 % din PV centralizate
După centralizarea a 1275 din 1289 de procese verbale, Anca Alexandrescu rămâne pe poziția a doua:
Ciprian Ciucu - 36,07 %
Anca Alexandrescu - 22,01 %
Daniel Băluță - 20,55 %
Cătălin Drulă - 13,89 %
Ana-Maria Ciceală - 5,84 %
Update - Rezultate parțiale AEP la 77,04 % din PV centralizate
După centralizarea a 993 de procese verbale dintr-un total de 1289, situația candidaților arată astfel:
Ciprian Ciucu - 34,99 %
Anca Alexandrescu - 22,76 %
Daniel Băluță - 20,93 %
Cătălin Drulă - 13,75 %
Ana-Maria Ciceală - 5,88 %
Update - Rezultate parțiale AEP pentru Primăria Generală a Capitalei - 46,08% din PV
După centralizarea a 594 de procese verbale, reprezentând 46,08% din total, situația candidaților este următoarea:
Ciprian Ciucu - 33,33 %
Anca Alexandrescu - 23,96 %
Daniel Băluță - 21,52 %
Cătălin Drulă - 13,53 %
Ana-Maria Ciceală - 5,89 %
Update - Rezultate parțiale AEP pentru Primăria Generală a Capitalei
După centralizarea a 14 procese verbale, reprezentând 1289 de voturi, situația candidaților este următoarea:
Anca Alexandrescu - 38,04 %
Daniel Băluță - 22,90 %
Ciprian Ciucu - 18,96 %
Cătălin Drulă - 11,20 %
Ana-Maria Ciceală - 6,87 %
Eugen Orlando Teodorovici - 0,76 %
Oana Crețu - 0,38 %
George Valentin Burcea - 0,25 %
Gheorghe Nețoiu - 0,25 %
Vlad Gheorghe - 0,25 %
Angela Negrotă - 0,13 %
Au apărut primele rezultate parțiale ale alegerilor pentru funcția de Primar General al Municipiului București pe site-ul Autorității Electorale Permanente (AEP).
Primele rezultate parțiale pentru PGMB
La alegerile pentru Primăria Generală a municipiului București, după centralizarea a două procese verbale, situația voturilor pentru candidați este următoarea:
Anca Alexandrescu - 47,62 %
Daniel Băluță - 23,81 %
Ciprian Ciucu - 14,29 %
Cătălin Drulă - 4,76 %
George Valentin Burcea - 4,76 %
Ana-Maria Ciceală - 4,76 %
Rezultatele din sondajele exit poll Curs-Avangarde
Potrivit sondajului exit poll realizat de Curs-Avangarde de la ora 21, cu date până la ora 19, actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, ar câștiga fotoliul de Primar General al Capitalei.
Ciprian Ciucu - 32,7%
Daniel Băluță - 26,3%
Anca Alexandrescu - 20,2%
Cătălin Drulă - 12,8%
Ana Maria Ciceală - 6%
George Burcea - 1%
Alții - 1%
Rezultatele din sondajele exit poll Inscop Research
Ciprian Ciucu – 31,7%
Daniel Băluță – 26,1%
Anca Alexandrescu – 21,1%
Cătălin Drulă – 12,8%
Ana Ciceală – 7,0%
Interes scăzut pentru alegerile din București
Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei nu au stârnit interesul bucureștenilor.
Prezența la vot, înregistrată cu o oră înainte de închiderea urnelor: 20.00, a fost de doar 31,5% dintre votanți.
Până la ora 20:00 își exercitaseră dreptul de-a alege noul edil 560.000 de bucureșteni.
Cei mai mulți au fost cei din Sectorul 6: 117.330 de alegători. Prin comparație, la alegerile din 2024, la ora 20.00 trecuseră pe la urne 26,06% dintre locuitorii Capitalei.
Candidații pentru Primăria Generală a Municipiului București
În competiție s-au aflat 11 candidați ai partidelor politice și șase independenți.
Ordinea pe buletin a început cu Cătălin Drulă (USR), urmat de Ciprian Ciucu (PNL); Burcea George-Valentin – Partidul Oamenilor Tineri; Alexandrescu Anca-Nicoleta – Alianţa „Dreptate pentru Bucureşti”; Băluţă Daniel – PSD; Lazăr Rareş – Partidul România în Acțiune; Gheorghe Vlad-Dan – independent; Negrotă Angela – independent; Ciceală Ana-Maria – Sănătate Educaţie Natură Sustenabilitate; Creţu Oana – PSD Unit; Macovei Gheorghe – PRM; Florea Liviu-Gheorghe – PNŢ Maniu Mihalache; Lasca Mihai-Ioan – Patrioţii Poporului Român; Teodorovici Eugen-Orlando – independent; Neţoiu Gheorghe – independent; Trifu Dănuț-Angelo – independent; Filip Constantin-Titian – independent.
