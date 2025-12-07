Prezența la vot, în București, 31,5%, cu o oră înainte de închiderea urnelor

Din cuprinsul articolului Prezență la urne mai mică decât cea din 2024

Alegerile pentru primăria generală a Capitalei nu a stârnit interesul multor bucureșteni. Dovadă stă prezența la vot, înregistrată cu o oră înainte de închiderea urnelor: 20.00. Doar un procent de 31,5% dintre votanți își exercitaseră dreptul de-a alege noul edil. 560.000 de bucureșteni votaseră.

Cei mai mulți au fost cei din Sectorul 6: 117.330 de alegători. Prin comparație, la alegerile din 2024, la ora 20.00 trecuseră pe la urne 26,06% dintre locuitorii Capitalei.

Toată ziua, politicienii au făcut apel către votanți, pentru a ajunge la urne.

„Votaţi oameni pricepuţi şi corecţi, votaţi buni administratori pentru localităţile dumneavoastră. Daţi un vot raţional, un vot înţelept”, a scris şeful Executivului, într-o postare pe Facebook.