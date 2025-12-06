Documentele oficiale care demontează acuzațiile la adresa familiei Băluță. Certificatul ONRC explică originea banilor

Controversele legate de presupusele „mistere imobiliare” ale familiei Băluță s-au amplificat în ultimele 48 de ore, materialul devenit viral fiind promovat intens chiar de candidatul Ciprian Ciucu. Sunt însă documnente legale, precum un certificat constatator de la Registrul Comerțului, obținut de știripesurse.ro, care a fost ignorat și care demonstrează proveniența banilor.

Documentul emis de ONRC și prezentat de sursa citată, oferă un tablou complet și lipsit de echivoc asupra firmei BD MEDICAL 2002 SRL — exact compania în jurul căreia a fost construit materialul difuzat de Snoop. Actul oficial precizează proprietarii, istoricul societății, domeniul de activitate și rezultatele financiare, elemente care, analizate împreună, conturează imaginea unei afaceri stabile și transparente. Potrivit acestor date, firma este integral deținută de familia Băluță, are capital 100% românesc și activează încă din anul 2003. Bilanțurile depuse anual, accesibile public, indică o evoluție constantă și predictibilă, specifică unei companii consolidate în timp.

Și totuși, tocmai aceste informații — care ar fi clarificat imediat proveniența fondurilor — lipsesc complet din materialul viral. Cifrele raportate de BD MEDICAL 2002 SRL, disponibile în documentele de la ONRC, sunt elocvente: în 2024, cifra de afaceri a fost de 2.019.803 lei, cu un profit de 716.363 lei; în 2023, 1.759.801 lei și 868.084 lei profit; iar în 2022, 1.870.564 lei și 865.094 lei profit. Acești trei ani consecutivi, cu profituri consistente situate între 700.000 și 860.000 de lei, demontează rapid suspiciunile vehiculate în investigație.

În aceste condiții, devine evident că firma dispune de resurse suficiente pentru achizițiile imobiliare prezentate în mod alarmist în materialul Snoop. Faptul că astfel de date esențiale nu au fost verificate sau măcar menționate ridică întrebări serioase despre intenția reală a autorilor materialului și despre gradul de rigoare jurnalistică aplicat în documentarea sa.

Materialul viral omite cu desăvârșire detalii esențiale despre statutul profesional și veniturile membrilor familiei Băluță, deși acestea reprezintă punctul de plecare pentru orice evaluare serioasă a capacității financiare. În realitate, profilurile lor sunt cât se poate de clare: soția lui Daniel Băluță este doctor în științe medicale, cu activitate clinică și universitară; fratele, Sergiu Băluță, este medic primar în endodonție și medic primar în chirurgie dento-alveolară; cumnata, Denisa Băluță, este medic rezident în chirurgie maxilo-facială; iar părinții, Florica și Marin Băluță, sunt implicați în afacere încă de la început, contribuind la consolidarea unei firme medicale stabile. Toate acestea conturează imaginea unei familii cu profesii bine definite, cu venituri predictibile și cu o afacere dezvoltată treptat, nicidecum a unor persoane cu resurse financiare „misterioase”.

Este vorba, așadar, despre un model clasic de business de familie, construit în timp și susținut de mai multe generații — un element de context complet ignorat de autorii așa-zisei investigații. Orice jurnalist ar fi putut verifica aceste informații, disponibile public și ușor accesibile. Faptul că ele nu apar în material nu poate fi interpretat drept o simplă scăpare, ci mai degrabă ca o opțiune editorială deliberată, menită să contureze o poveste convenabilă, chiar dacă departe de realitate.

În loc să ofere o imagine completă asupra realității — aceea a unei firme medicale cu vechime, profit și activitate transparentă — materialul devenit viral preferă să construiască o poveste alarmistă, bazată pe cadre sugestive și insinuări despre o pretinsă rețea ocultă. Narațiunea funcționează mai degrabă ca un produs de atmosferă decât ca o analiză jurnalistică fundamentată pe date verificabile.

Totuși, documentele oficiale spun cu totul altceva: proveniența fondurilor este legală, firma activează de peste 20 de ani, rezultatele financiare justifică achizițiile, iar profesiile membrilor familiei clarifică nivelul veniturilor. Toate aceste informații — de la actele ONRC la bilanțurile depuse anual — sunt publice și accesibile oricui, inclusiv echipei de la Snoop. Absența lor din investigația virală ridică semne serioase de întrebare privind rigoarea, intenția și metodologia materialului.