Lupta pentru Primăria Capitalei se decide la câteva procente. Sondaj de ultim moment

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, conduce în intențiile de vot cu 27%, urmat îndeaproape de Ciprian Ciucu (PNL), care obține 24%, și de Cătălin Drulă (USR), cu 21%, potrivit unui sondaj de calibrare realizat de CURS și Avangarde. Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR, înregistrează 18%.

Pe locurile mai mici se situează Ana Maria Ciceală (SENS) cu 5%, George Burcea (POT) cu 3%, iar categoria „Alții” însumează 2% din opțiuni. Datele au fost colectate prin interviuri față-în-față, pe un eșantion probabilist de 1.382 de respondenți, cu o marjă de eroare de ±2,6%, în ziua de 4 decembrie 2025.

Potrivit comunicatului celor două institute, sondajul de calibrare reprezintă un exercițiu utilizat în cercetarea electorală pentru a testa și ajusta metodologia ce va fi folosită în ziua alegerilor, oferind o imagine timpurie asupra competiției electorale din Capitală.

Un sondaj INSCOP publicat joi, 4 decembrie, arată că Daniel Băluță și Ciprian Ciucu conduc în preferințele alegătorilotor. Studiul relevă că Ciucu este preferat de cei care declară că vor merge sigur la vot, în timp ce Băluță conduce în topul opțiunilor de vot, indiferent de intenția de prezență la urne.

Potrivit sondajului, majoritatea bucureștenilor par hotărâți să meargă la vot. Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „sigur nu” și 10 „sigur da”, 64,6% au declarat 10, 5% au ales 9, iar 5,3% au indicat 8. Restul opțiunilor variază între 0,5% și 4,9%, iar 1,6% dintre respondenți nu au știut sau nu au răspuns.

Analiza diferențiază între alegătorii potențiali, cei care și-au exprimat o opțiune de vot (71,2% din eșantion), și alegătorii mobilizați, care declară că vor merge sigur la urne (52,6% din eșantion).

-Printre alegătorii potențiali, Daniel Băluță (PSD) conduce cu 28,2%, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) cu 27,1% și Anca Alexandrescu cu 21%. Cătălin Drulă (USR) are 11,1%, iar Ana Ciceală (SENS) 6,9%.

-Printre alegătorii mobilizați, Ciprian Ciucu urcă pe primul loc cu 28,9%, urmat de Băluță cu 27,4% și Anca Alexandrescu cu 21,2%. Cătălin Drulă are 10,9%, iar Ana Ciceală 8,3%.

-Comparativ cu luna noiembrie, se observă creșteri ușoare pentru Ciucu și Băluță, în timp ce procentajele celorlalți candidați rămân relativ stabile.