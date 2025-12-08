Greșelile campaniei lui Daniel Băluță la alegerile pentru Primăria Capitalei

Înfrângerea candidatului PSD Daniel Băluță în cursa pentru Primăria Capitalei nu este o întâmplare sau un accident. Iar faptul că a fost depășit de doi contracandidați, nu doar de unul, deși era cotat cu prima șansă în sondaje, arată probleme mai grave, structurale.

În primul rând a fost o candidatură slab profilată, iar strategia de campanie a fost una greșită. Apoi, eșecul candidatului PSD la Capitală arată o ruptură persistentă între partid și electoratul urban.

Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, a fost definit în această campanie prin ceea ce a făcut, și nu prin cine este el ca lider politic. Iar în Capitală contează mai puțin realizările administrative, pentru că nu pot produce opțiune electorală.

Bucureștenii sunt, majoritatea, nemulțumiți, așa că profilarea unui candidat exclusiv pe rezultate administrative nu poate funcționa în absența unei identități politice puternice. Daniel Băluță apărea ca un edil competent, dar nu ca unul diferit.

Daniel Băluță nu s-a poziționat în niciun fel față de mandatele fostului edil Nicușor Dan. Nu a promis nici ruptură, în ciuda conflictelor pe care le-au avut în calitate de primar de sector, respectiv primar general, dar nu a promis nici continuitate.

Candidatul PSD a evitat orice raportare și orice contrast cu fostul primar Nicușor Dan. Și astfel nu a putut să se poziționeze ca cel ce oferă schimbarea reală.

Or Bucureștiul cere claritate, ceea ce candidatul Daniel Băluță nu a putut s-o ofere.

Lipsa de asumare a culorii politice în această campanie i-a diluat identitatea candidatului Daniel Băluță.

Iar lipsa - sau discreția foarte mare în asumarea acesteia - brandului PSD, mai ales într-un oraș atât de polarizat ideologic, a împiedicat mobilizarea bazinul tradițional de stânga din oraș.

Electoratul PSD nu a simțit o chemare la luptă politică, așa că am avut o mobilizare foarte slabă la vot.

Campania electorală a candidatului PSD a fost construită pe ideea că Daniel Băluță are prima șansă. Dar această șansă iluzorie l-a vulnerabilizat pe candidat, pentru că a lăsat să se înțeleagă că vrea să atragă susținători de conjunctură, ceea ce a permis cristalizarea strategiei „votului util” pe dreapta spectrului politic.

Opțiunea corectă ar fi fost o strategie ofensivă, de challenger, care să-l atace pe candidatul liberal asociat „școlii Bolojan – austeritate”. Dar această linie de comunicare nu a fost folosită de campania PSD din București.

Daniel Băluță a rămas candidatul unui sector, iar campania s-a nu l-a proiectat satisfăcător la nivel de Capitală, și asta în condițiile în care bucureștenii preferă candidați cu profil urban puternic.

Nici programul candidatului PSD nu a fost o viziune pentru un întreg oraș, ci mai curând a tratat orașul ca o prelungire a Secotrului 4, unde Daniel Băluță este primar.

Candidatul PSD a mizat prea mult pe reputația de bun administrator la el în sector, în loc să mizeze pe construcție narativă.

Campania lui Daniel Băluță a pierdut pentru că nu și-a definit adversarul, nu a creat contrast și, astfel, nu a reușit să producă acel spirit ofensiv capabil să producă mobilizare în Capitală.

Campaniei candidatului PSD i-au lipsit voluntarii, i-a lipsit entuziasmul, rămânând doar o candidatură solidă tehnic. Dar nu s-a creat un momentum, nu s-a produs o comunitate pentru susținerea lui Băluță.

Se știe că electoratele urbane reacționează repede atunci când percep o ierarhie. Dar Daniel Băluță nu a reușit să convingă că își poate mări scorul, așa că votul util a migrat către dreapta.

Rezultatele obținute în Sectorul 4 arată că Daniel Băluță și Ciprian Ciucu au fost la egalitate, în timp ce candidatul PNL și-a câștigatdetașat sectorul. Ceea ce arată că o campanie care se concentrează pe rezultatele administrative nu este eficientă.

În campanii, emotia este cea mai importantă. Iar lipsa de emoție s-a datorat și „depolitizarii” candidatului prin „ascunderea” siglei PSD.

Pe scurt, Daniel Băluță: