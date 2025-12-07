Politica
Băluță, după exit-poll: Cei care au gânduri necurate, să uite de ele
- Emma Cristescu
- 7 decembrie 2025, 21:09
După rezultatul, primului exit-poll, candidatul PSD, Daniel Băluță, a spus că așteaptă numerotatea voturilor și că nu crede în aceste rezultate.
„Le mulțumesc din suflet bucureștenilor care s-au prezentat la vot, dar și celor care nu s-au prezentat. Rezultatul exit poll-ului este neconcludent. Aștept numerotarea voturilor. Cei care au gânduri necurate, să uite de ele. Voi supraveghea numerotarea voturilor până în ultima secundă”, a spus Băluță.
Candidatul PNL Ciprian Ciucu are 32,7% din voturi la alegerile de duminică pentru primarul general al Capitalei, iar candidatul PSD Daniel Băluţă are 26,3%, conform unui exit-poll CURS-AVANGARDE, pe baza datelor obţinute până la ora 19.30.
