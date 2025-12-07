Politica

Băluță, după exit-poll: Cei care au gânduri necurate, să uite de ele

După rezultatul, primului exit-poll, candidatul PSD, Daniel Băluță, a spus că așteaptă numerotatea voturilor și că nu crede în aceste rezultate.

„Le mulțumesc din suflet bucureștenilor care s-au prezentat la vot, dar și celor care nu s-au prezentat. Rezultatul exit poll-ului este neconcludent. Aștept numerotarea voturilor. Cei care au gânduri necurate, să uite de ele. Voi supraveghea numerotarea voturilor până în ultima secundă”, a spus Băluță.

Candidatul PNL Ciprian Ciucu are 32,7% din voturi la alegerile de duminică pentru primarul general al Capitalei, iar candidatul PSD Daniel Băluţă are 26,3%, conform unui exit-poll CURS-AVANGARDE, pe baza datelor obţinute până la ora 19.30.

Moarte misterioasă la o clinică privată de narcologie. S-a stins sub perfuzie. Video
Marcel Ciolacu e creditat cu prima șansă la Consiliul Județean Buzău. Cum arată rezultatele

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

