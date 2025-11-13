Politica

Victor Ciutacu spune că miza disputei Gheorghiu-Uscatu sunt banii

Victor Ciutacu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Jurnalistul Victor Ciutacu consideră că tensiunile dintre cofondatoarele ONG-ului „Dăruiește Viața”, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, riscă să afecteze nu doar imaginea organizației, ci și relațiile acesteia cu Guvernul și donatorii. Miza principală a conflictului este, potrivit lui, controlul asupra fondurilor și influența politică pe care ONG-ul le generează.

Ce spune Ciutacu

„Deranj mare la vârful statului și, implicit, al propagandei rezist. Minciuna frumos ambalată, intitulată Dăruiește viața, promovată insistent de ONG-ul omonim, stă să crape”, a spus jurnalistul.

Scandalul a fost declanșat de implicarea directă a Oanei Gheorghiu în politică, în special în discuțiile cu vicepremierul Ilie Bolojan privind restructurarea companiilor de stat și listarea acestora la bursă, fără a-și informa asociata. Această acțiune a ridicat semne de întrebare privind compatibilitatea între rolul de activistă și cel de actor politic.

Fractura pentru controlul fondurilor

Conflictul nu s-a limitat doar la orgolii personale. Ciutacu a mai spus că miza reală este gestionarea banilor din conturile ONG-ului. „Dar cea mai importantă fractură în relația celor două mari activiste cu gură mare e bătălia pentru controlul munților de bani aflați încă în depozitele sau în plasamentele Dăruiește viața și al donațiilor recurente”, spune jurnalistul.

Uscatu, revenită recent din Statele Unite, vizează preluarea efectivă a conducerii ONG-ului și protejarea fondurilor. Gheorghiu, implicată în proiectele guvernamentale, a generat tensiuni care au pus în dificultate atât imaginea organizației, cât și încrederea donatorilor.

Impactul asupra organizației

Ciutacu atrage atenția asupra riscurilor publice și politice. Jurnalistul consideră că rezultatul este o uriașă lovitură dată planului soroșist.

„Habar n-am dacă foamea de bani, specifică – iată! – nu doar băieților de cartier, ci și doamnelor cu mațe fine, e pe cale să spargă balonul de săpun Dăruiește viața sau dacă nu cumva niște securiști iscusiți au ticluit acest plan.

Dar, una peste alta, fie că ruptura a fost provocată de principii și doctrine, rezultatul este o uriașă lovitură dată planului soroșist de preluare a puterii politice prin intermediul ONG-urilor”, a spus jurnalistul pentru România TV.

