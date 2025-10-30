Oana Gheorghiu ar fi cel mai bogat politician din Guvern. Ce salariu încasa înainte de a fi numită vicepremier

O nouă investigație scoate la iveală detalii despre veniturile și activitatea financiară a Oanei Gheorghiu, fondatoarea asociației Dăruiește Viață și actual vicepremier în Guvernul Bolojan. Documentele prezentate arată că organizația non-guvernamentală a înregistrat profituri record și a direcționat o parte din fondurile provenite din donațiile românilor către plasamente în fonduri de investiții.

Potrivit raportului auditorului independent KPMG, Dăruiește Viață a încheiat anul 2024 cu capitaluri proprii de peste 236 milioane de lei și un excedent financiar de 35,7 milioane de lei. În același document se arată că asociația a investit o parte din numerarul disponibil în conturi de investiții „cu scopul de a obține un randament superior celui oferit de bănci în cadrul produselor de economisire pe termen scurt”. Conform raportului, „creșterile de valoare ale produselor de investiții sunt recunoscute ca venituri financiare din dobânzi”.

Asociația a beneficiat și de rambursări de TVA în valoare de 10,3 milioane de lei, sumă încasată integral de la stat – 7,6 milioane lei în 2024 și 2,6 milioane lei la începutul acestui an. Contextul este unul sensibil, având în vedere că Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu s-au numărat printre cele mai vizibile voci care au susținut acordarea rambursărilor de TVA pentru ONG-uri.

Veniturile totale ale Dăruiește Viață în 2024 au depășit 304 milioane de lei, un record pentru organizație.

Conform datelor din declarația de avere, Oana Gheorghiu a încasat, în calitate de vicepreședintă a Asociației Dăruiește Viață, un salariu anual net de peste 264.000 de lei, echivalentul unui venit lunar de aproximativ 22.000 de lei. Veniturile sunt menționate în documentele depuse atunci când a devenit membră a Colegiului Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, ca reprezentantă a Președinției României.

Numirea Oanei Gheorghiu în această funcție a fost făcută de Ilie Bolojan, în perioada în care acesta ocupa interimatul la Președinția României. Potrivit sursei citate, Oana Gheorghiu este în prezent cel mai bogat membru al actualului Guvern, poziție care a stârnit controverse în contextul dezbaterilor privind nivelul salariilor și sursele de finanțare ale organizațiilor non-guvernamentale.

Datele financiare arată că asociația a reușit să acumuleze resurse importante, însă direcționarea unei părți din fonduri către investiții bursiere a stârnit reacții critice în spațiul public, în condițiile în care banii provin în principal din donațiile și sponsorizările cetățenilor care au susținut proiectele caritabile ale organizației.