Adrian Câciu, critic față de politicile economice ale premierului Ilie Bolojan

Deputatul PSD Adrian Câciu a criticat dur, într-o postare pe Facebook, politicile economice ale premierului Ilie Bolojan. El a dat exemplul Germaniei, unde salariul minim va continua să crească în următorii ani, chiar și în contextul unei recesiuni.

Deputatul PSD Adrian Câciu a scris pe rețelele de socializare că „știrea care trece neobservată, dar care trebuie repetată până înțelege Șu…, pardon, Ilie Bolojan” este faptul că Germania, cu o economie aflată în recesiune prelungită de doi ani, va crește salariul minim și în 2026, și în 2027.

Fostul ministru al Finanțelor a precizat că, în 2026, salariul minim în Germania va crește cu 8,5%, de la 12,82 euro pe oră la 13,9 euro pe oră, echivalentul a 2.224 euro pe lună.

Adrian Câciu a precizat că, în 2027, salariul minim din Germania va ajunge la 14,6 euro pe oră, reprezentând o nouă creștere de 5% față de anul precedent.

Deputatul PSD a vorbit și despre diferențele de fiscalitate, menționând că „Germania are un nivel general de taxare de aproximativ 30% și impozitare progresivă. Taxarea generală a muncii în Germania este de 37,4%, în caz că nu știați”. Comparând cu situația din România, Câciu a subliniat că „România are sub 20% nivel general de taxare, nu este în recesiune și un salariu minim sub 800 euro.”

În finalul mesajului său, Adrian Câciu a formulat ironic o întrebare care, potrivit lui, contrazice discursul oficial al premierului.

„Cum or reuși cei din Germania să supraviețuiască deciziilor guvernamentale care dau cetățenilor germani peste 2000 euro pe lună” a scris deputatul pe Facebook. Potrivit lui Câciu, românii, care se consideră competitori ai nemților și au una dintre cele mai scăzute taxări generale din Europa, nu pot să facă față.