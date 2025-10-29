Cerere de azil în SUA. „Anti-Greta” acuză autoritățile germane de lipsă de protecție

Activista germană Naomi Seibt, cunoscută în presa europeană drept „Anti-Greta”, a depus o cerere de azil politic în Statele Unite, afirmând că este persecutată în țara sa natală din cauza opiniilor politice și a promovării libertății de exprimare.

Cererea a fost depusă în baza Secțiunii 208 din Legea privind imigrația și cetățenia (Immigration and Nationality Act).

„Am depus acum cererea de azil, ceea ce înseamnă că aștept un interviu. Între timp, sunt aici legal”, a declarat Seibt pentru Fox News Digital.

Naomi Seibt, în vârstă de 25 de ani, a precizat că se teme că, dacă s-ar întoarce în Germania, ar putea fi închisă sau supusă unor prejudicii fizice.

„Scopul meu între timp este să devin cetățean american în viitor pentru că această țară mi-a oferit atât de multă speranță”, a adăugat activista, menționând că eforturile sale de activism au atras atenția lui Elon Musk.

Seibt a explicat că primul contact cu Musk a avut loc în timpul alegerilor europene din iunie 2024, când a postat că își va exercita votul pentru partidul AfD:

„Am făcut o postare în timpul alegerilor europene din iunie 2024, în care am spus că mă numesc Naomi Seibt și că votez pentru AfD, și aceasta a fost prima dată când Musk a interacționat cu mine. Elon mi-a trimis mesaje private pe X despre AfD.”

Cererea de azil a venit în contextul unei schimbări de politică sub agenda de refugiați și azil a fostului președinte Donald Trump, care prioritizează solicitanții expuși persecuțiilor pentru exprimarea opiniilor politice sau opoziția față de cenzura guvernamentală.

Sub această politică, anumite persoane din Europa care susțin că ar fi în pericol din cauza opiniilor divergente ar putea beneficia de o evaluare mai rapidă a cererii.

Seibt se poziționează printre primii care invocă această politică, afirmând că se teme de detenție sau alte forme de pericol dacă s-ar întoarce în Germania, unde spune că a fost supravegheată, amenințată și neprotejată de autoritățile de stat „de ani de zile”.

„În 2024, am aflat că am fost supravegheată de serviciile de informații germane timp de ani de zile. În același timp, am continuat să primesc amenințări cu moartea de la Antifa”, a declarat Seibt.

Ea a adăugat că a apelat la poliția germană, însă i s-a răspuns că nu se poate interveni „atâta timp cât nu am fost violată sau ucisă”.

„Nu primesc protecție de la guvernul german, deși mă aflu într-un risc major de a fi ucisă”, a spus activista.

Seibt susține că legea germană pedepsește deteriorarea reputației unui politician, iar aceasta a fost extinsă sub Angela Merkel la articolul 188.

„Oamenii sunt arestați și casele lor sunt percheziționate pentru postări pe rețelele sociale. De îndată ce mă voi întoarce în Germania, simt că vor încerca să mă aresteze”, a afirmat ea.

Activista și-a început cariera de activist punând la îndoială ortodoxia climatică și politicile de migrație în masă, ceea ce i-a adus apelativul „Anti-Greta”, ca opoziție față de Greta Thunberg.

„Am început să fiu cunoscută și recunoscută internațional ca Anti-Greta Thunberg în 2020”, a declarat Seibt.

Seibt afirmă că are legături apropiate cu miliardarul Elon Musk, care ar fi conștient de pericolele din Europa și i-ar oferi sprijin.

„Pe parcursul anului trecut, am fost apelată de multe ori de Elon Musk și am interacționat cu el personal prin mesaje private despre ce se întâmplă în Germania. Elon a fost speriat să meargă în Europa și știe că există o amenințare extrem de mare și mi-a confirmat acest lucru personal. Atunci am luat decizia de a aplica pentru azil. Mi-a dat aprobarea sa pentru asta.”