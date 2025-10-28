Elon Musk a lansat Grokipedia, variantă cu o mare diferență față de Wikipedia

Elon Musk a lansat Grokipedia, o nouă enciclopedie online pe care o prezintă ca o alternativă mai puțin părtinitoare la Wikipedia, după cum anunța în urmă cu câteva săptămâni.

Grokipedia,site-ul creat de Elon Musl, adoptă un design extrem de simplu, inspirat de Wikipedia.com, cu o pagină principală ce oferă doar o funcție de căutare. Spre deosebire de platforma clasică, nu toate paginile afișează opțiunea de editare și nu există un istoric vizibil al modificărilor sau al autorilor, ceea ce limitează transparența procesului editorial.

În schimb, articolele sunt verificate de modelul AI Grok, însă această abordare stârnește controverse. Experiența arată că modelele lingvistice au tendința de a genera informații inexacte sau inventate, ceea ce ridică întrebări asupra fiabilității conținutului publicat pe site-ul lui Elon Musk.

Elon Musk a prezentat Grokipedia ca o alternativă mai obiectivă și mai puțin părtinitoare, apreciată mai ales de publicul conservator. Totuși, multe articole de pe platformă rescrieri ale celor existente pe Wikipedia.

Materialele preluate de pe Wikipedia au fost modificate pentru a elimina referințele la informații contestate de susținătorii MAGA, inclusiv cele legate de impactul activităților umane asupra încălzirii globale. Această abordare ridică întrebări privind imparțialitatea reală a platformei, în ciuda promisiunilor lui Elon Musk de a oferi o enciclopedie mai puțin părtinitoare.

La lansare, Grokipedia cuprinde peste 885.000 de articole, un număr mult mai mic comparativ cu Wikipedia, care găzduiește aproximativ șapte milioane de articole doar în limba engleză.