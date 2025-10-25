Cât de periculoasă e Inteligența Artificială pentru umanitate. Riscul ca filmul Terminator 2 să devină realitate

La mai bine de trei decenii după ce a făcut furori în cinematografe, filmul Terminator 2: Judgment Day al lui James Cameron rămâne nu numai o piatră de hotar în istoria cinematografiei, ci și o viziune profetică pentru unii – printre care și starul Arnold Schwarzenegger – care cred că acest blockbuster SF ar fi putut stimula evoluția inteligenței artificiale moderne.

Lansat pe 3 iulie 1991, este continuarea clasicului film de acțiune al lui Cameron din 1984: Terminator 1. Și a marcat revenirea lui Schwarzenegger în rolul unui organism cibernetic T-800 (o mașinărie compusă din părți organice și biomecanice), trimis înapoi în timp dintr-un viitor în care o rețea de apărare bazată pe inteligență artificială, numită Skynet, a devenit conștientă de sine. Și a declanșat imediat un război nuclear pentru a distruge umanitatea.

Misiunea lui T-800: să-l protejeze pe tânărul John Connor (jucat de Edward Furlong), viitorul lider al rezistenței umane, de un Terminator mai avansat, T-1000 (Robert Patrick), capabil să-și schimbe forma, trimis să-l asasineze pe adolescent. Alături de mama lui John, Sarah Connor, (Linda Hamilton), cei trei pornesc să distrugă Skynet în prezentul anului 1991, înainte să fie prea târziu.

Poate că acum mai bine 30 de ani, scenariul părea exagerat, dar odată cu apariția platformelor de învățare automată, precum ChatGPT, TensorFlow și PyTorch, nu putem să nu ne întrebăm: cât de aproape este IA modernă de a deveni Skynet?

Despre acest subiect au vorbit unele dintre cele mai importante minți din domeniul tehnologiei artificiale, conform yahoo.com.

Așa cum este descris în film, Skynet reprezintă un sistem de inteligență artificială, creat pentru armata SUA, cu scopul de a controla arsenalul nuclear și rețeaua de apărare a națiunii. Permițând răspunsuri mai rapide și mai eficiente la amenințările militare internaționale. Cu toate acestea, odată ce sistemul dezvoltă capacitatea de a învăța și de a se perfecționa, devine conștient de sine. Când creatorii săi încearcă să îl dezactiveze, Skynet consideră umanitatea ca fiind un inamic și decide să declanșeze un holocaust nuclear pentru a elimina amenințarea.

Potrivit experților în inteligență artificială, Skynet a făcut exact ceea ce a fost proiectat să facă: să elimine amenințările. Confruntat cu posibilitatea dispariției, sistemul a intrat în modul de supraviețuire, similar cu ceea ce ar face un om sau un alt organism. Și având în vedere că cei care l-au creat au proiectat Skynet fără nicio limitare etică, sistemul, el a căutat să elimine inamicul.

Asta nu se va întâmpla prea curând, în realitate, asigură Yulin Wang, analist tehnologic la IDTechEx, specializat în robotică. Care afirmă că liderii din industrie consideră astfel de scenarii ca exemple de ceea ce nu trebuie făcut.

Anumite filme, precum T2, au contribuit indirect la elaborarea unor reglementări privind utilizarea și comercializarea IA. Acesta este unul dintre impacturile asupra societății cauzate de filmele SF”, a mai spus Wang

Într-adevăr, Elon Musk și liderii din domeniul tehnologiei au pledat, în urmă cu doi ani, pentru o pauză în dezvoltarea sistemelor care depășesc capacitățile ChatGPT-4.

Jürgen Schmidhuber, un informatician german adesea numit „părintele inteligenței artificiale moderne”, afirmă că ultimul lucru pe care îl doresc sistemele de inteligență artificială este să facă rău oamenilor. Cel puțin pentru moment. „Hollywoodului îi plac IA-urile care înrobesc oamenii. E o prostie”, a afirmat informaticianul.

Oamenii de știință creează mașini atât de avansate încât, în cele din urmă, vor fi necesare reglementări stricte pentru a limita domeniul lor de aplicare. Un lucru este însă cert: mașinile de astăzi sunt construite pentru a ajuta oamenii, nu pentru a-i înlocui.

„Laboratorul meu a publicat AI-uri bazate pe rețele neuronale artificiale, care nu imită doar servil oamenii, ci își stabilesc propriile obiective”, spune el. „La fel ca bebelușii și oamenii de știință, ele inventează propriile experimente pentru a descoperi cum funcționează lumea și ce se poate face în ea. Fără această libertate, ele nu ar deveni din ce în ce mai capabile să rezolve probleme generale”, a mai spus germanul.