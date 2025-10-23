Artanu, un nou mesaj în plin scandal: Din cauza diagnosticului mi se întâmplă

Cântărețul Adrian Pleșca, cunoscut publicului sub numele de scenă Artan, a transmis miercuri seară un mesaj în care oferă explicații și își cere scuze pentru comportamentul avut în seara de luni, într-un local din Capitală. „Regret foarte mult”, a spus solistul trupei Partizan.

Artistul a fost acuzat de o femeie că ar fi avut o atitudine nepotrivită față de fiica sa, în vârstă de 18 ani, și că ar fi sărutat o altă tânără fără acordul acesteia.

Solistul trupei Partizan a recunoscut că a greșit și a spus că regretă incidentul, menționând că uneori trece prin episoade pe care nu le poate controla, din cauza unor probleme medicale.

„Îmi pare foarte rău, cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să îmi exprim ideile și vor fi alături de mine”, a adăugat Artan pe Facebook.

El nu a oferit detalii despre natura diagnosticului sau despre tratamentul la care se referă, însă a subliniat că va fi mai atent pe viitor și că nu va mai merge singur la evenimente.

Totul a pornit de la o postare apărută pe rețelele sociale, în care o femeie a relatat că, în timpul unui eveniment dintr-un local bucureștean, cântărețul ar fi abordat-o fiica sa de 18 ani într-un mod nepotrivit, apoi ar fi mers la o altă tânără, pe care „a sărutat-o pe obraz fără acordul ei”.

Inițial, artistul a recunoscut că a sărutat o „fată tânără și drăguță”, explicând că „o vedeam mai așa, mai îngândurată”, declarație care a devenit extrem de controversată în mediul online.

După ce cazul a devenit public, Poliția Capitalei a anunțat miercuri că s-a autosesizat în legătură cu informațiile apărute pe internet. „S-a sesizat din oficiu cu privire la aspectele semnalate în mediul online, pentru stabilirea situației de fapt”, au transmis reprezentanții instituției.

Totodată, polițiștii au precizat că până la acest moment nu a fost depusă nicio plângere penală și că nu există sesizări directe din partea persoanelor implicate.

Conducerea nJOY Garden & Club, locul în care ar fi avut loc scena, a transmis la rândul ei un mesaj public în care se delimitează de comportamentul relatat.

„Ne disociem ferm de orice manifestări de acest gen și de orice formă de inechitate. Am aflat de incident din rețelele sociale și regretăm situația”, au transmis reprezentanții localului.

Adrian Pleșca, în vârstă de 63 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai scenei rock românești. A devenit celebru în anii ’80 ca solist al trupei Timpuri Noi, iar ulterior a fondat formația Partizan, cu care a lansat hituri precum „Fata mea” sau „Banii”.

De-a lungul timpului, Artan a fost recunoscut pentru personalitatea sa nonconformistă și pentru aparițiile excentrice, dar și pentru sinceritatea cu care își exprimă opiniile.

După reacțiile puternice apărute în spațiul public, Artan a spus că își asumă greșeala și că va încerca să evite orice comportament care ar putea fi interpretat greșit. „Lucrez la mine și încerc să fiu mai atent.

Pentru moment, ancheta este în desfășurare, iar poliția urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului care a provocat un val de reacții în mediul online.