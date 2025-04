Monden Primul trailer al noului film Avatar. James Cameron a pregătit multe surprize







„Avatar: Fire and Ash” de James Cameron, al treilea film din franzică, a prezentat primul trailer la CinemaCon, întâlnirea anuală a proprietarilor de cinematografe din Las Vegas. Noul film urmăreşte clanul lui Jake Sully (Sam Worthington) şi Neytiri (Zoe Saldaña) pe luna extraterestră Pandora.

Primul trailer al noului film Avatar

Al treilea film din franciză continuă la câteva momente după evenimentele din „The Way of Water”, care prezintă conflictul dintre umanoizii cu piele albastră cunoscuţi sub numele de Na'vi şi ticăloasa Administraţie pentru Dezvoltarea Resurselor.

După moartea fiului lui Jake Sully, Neteyam, acesta şi familia sa se refugiază la clanul acvatic numit Metkayina şi continuă lupta împotriva RDA, precum şi împotriva noului inamic înflăcărat. Ei vor avea parte de o luptă grea.

Actriţa Zoe Saldaña a urcat pe scenă la CinemaCon pentru a prezenta câteva imagini din noul film: „Vânzătorii de vânt sunt un clan paşnic, nomad, care călătoreşte cu avionul, iar oamenii de cenuşă sunt foşti Na'vi care au abandonat-o pe Eywa”, o zeitate de pe Pandora. La un moment dat în trailer, liderul clanului Ash îi spune lui Neytiri: „Zeiţa ta nu are ce căuta aici”.

James Cameron n-a fost prezent

Regizorul James Cameron nu a putut ajunge la eveniment, dar a trimis o filmare. „Familia Sully va fi pusă la grea încercare în această parte, deoarece se va confrunta nu doar cu invadatorii umani”, a glumit el, „ci şi cu noii adversari, 'oamenii de cenuşă'”.

„Avatar” din 2009 şi continuarea „Avatar: The Way of Water” din 2022, amânată de mult timp, au avut încasări de peste 2 miliarde de dolari la nivel global şi sunt două dintre cele mai mari filme din istorie.

Când va fi lansat noul film Avatar

„Avatar: Fire and Ash” va ajunge în cinematografe înainte de Crăciun, în 19 decembrie. Al patrulea film din franciză este programat pentru 21 decembrie 2029.„Avatar 5” va fi lansat în 19 decembrie 2031.

În timpul showcase-ului Disney CinemaCon, studioul a oferit imagini exclusive din „Thunderbolts” şi „Fantastic Four: The First Steps”, precum şi din „Zootopia 2”, „Freakier Friday”, „Tron: Ares” şi remake-ul live-action „Lilo & Stitch”, care vor ajunge pe marele ecran înainte de sfârşitul anului.