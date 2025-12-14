Social

Tragerea Loto, 14 decembrie. Reportul la Joker a ajuns la peste 8 milioane de euro

Tragerea Loto, 14 decembrie. Reportul la Joker a ajuns la peste 8 milioane de euroLoto. Sursa foto: Loto România/ Facebook
Din cuprinsul articolului

Noi trageri Loto vor avea loc duminică, 14 decembrie, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Loteria Română a anunțat reporturile care se înregistrează la fiecare categorie:

-La Loto 6/49, este în joc la categoria I un report în valoare de peste 6,01 milioane de lei (peste 1,18 milioane de euro);

-La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,53 milioane de lei (peste 891.000 de euro);

-La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,54 milioane de lei (peste 8,35 milioane de euro);

Temperaturi de primăvară de Crăciun. Ce prognoză meteo a dat ANM pentru București
Ce se întâmplă cu serviciul militar obligatoriu în România. De ce țara noastră a ales o formă diferită

-La Noroc Plus, la categoria I, reportul depăşeşte 433.100 de lei (85.100 de euro);

La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report de peste 1,08 milioane de lei (213.200 de euro);

La Super Noroc este în joc la categoria I un report de aproximativ 100.000 lei.

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30.

Tragerea Loto de joi, 11 decembrie

Extrageri Loto 6/40. Premiile puse în joc de Loteria Română

loto / sursa foto: Arhiva EVZ

Joi, la tragerea Joker, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 223.033,85 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro. La categoria a III-a, la acelaşi joc, s-a consemnat un câştig de 90.974,46 de lei. Biletul a fost jucat la o agenţie din Jibou.

Numerele câștigătoare

Joker: 11, 12, 22, 5, 25 + 18

Noroc Plus: 2 5 4 7 2 2

Loto 5/40: 6, 27, 9, 31, 4, 11

Super Noroc: 4 4 0 9 4 3

Noroc: 1 4 1 0 3 1 8

Loto 6/49: 39, 4, 35, 36, 33, 6

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

