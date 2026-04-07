Norocul favorizează trei zodii între 6 și 12 aprilie. Marte și Uranus, aduce schimbări și inițiative

Săptămâna 6–12 aprilie 2026 este marcată de evenimente astrologice considerate importante de specialiști, care ar putea aduce un val de oportunități pentru anumite semne zodiacale, potrivit YourTango.

Potrivit analizelor publicate de platforme de profil, trei zodii — Leu, Rac și Gemeni — se află într-o perioadă favorabilă, caracterizată prin schimbări, evoluție personală și contexte favorabile în plan profesional sau social.

Un moment central al acestei perioade are loc miercuri, 8 aprilie, când Marte în Pești se aliniază cu Uranus în Taur. Conform YourTango, „această aliniere delicată nu se va mai repeta până în anul 2103”, ceea ce îi conferă un caracter rar și potențial semnificativ pentru evoluția individuală.

Totodată, joi, 9 aprilie, Marte intră în Berbec, generând un fenomen astrologic cunoscut sub numele de „stellium” — o concentrare de mai multe planete într-un singur semn zodiacal. Astrology.com notează că astfel de configurații „intensifică energia și direcționează atenția asupra unor domenii specifice ale vieții”.

Pentru nativii din Leu, această perioadă marchează un interval favorabil pentru noi începuturi. Potrivit sursei, „aceasta este perioada norocoasă de noi începuturi pe care ai așteptat-o”. Stelliumul din Berbec, un semn de foc similar, este asociat cu „abundența și inițiativele noi”.

Specialiștii recomandă însă prudență în luarea deciziilor.

„Este important să abordezi conștient această perioadă și să nu acționezi impulsiv”, se arată în analiză.

Această combinație între oportunitate și responsabilitate este evidențiată și de Cafe Astrology, care subliniază că tranzitele de foc „pot amplifica atât entuziasmul, cât și tendința de a acționa rapid”.

Pentru Rac, alinierea dintre Marte și Uranus marchează un moment de închidere a unui ciclu început în 2020. Sursa precizează că „aceasta este etapa către care ai construit în toți acești ani”, sugerând un punct de cotitură în plan personal sau profesional.

Aceeași sursă amintește că aceste două planete s-au mai aliniat în 2020, 2022 și 2024, ceea ce permite o analiză retrospectivă: „reflectă asupra acestor date pentru a înțelege cum îți influențează prezentul”.

Astrology.com confirmă că Uranus este asociat cu schimbările bruște și cu evoluția personală, în timp ce Marte aduce energie și inițiativă. Combinația dintre cele două este descrisă drept „un catalizator pentru acțiuni decisive și transformări semnificative”.

Pentru Gemeni, influența principală vine din conjuncția Lunii cu Pluto în Vărsător, care are loc pe 11 aprilie. Potrivit YourTango, această configurație „încurajează creșterea și transformarea”, invitând nativii să iasă din zona de confort.

Analiza subliniază importanța obiectivelor pe termen lung: „încearcă să te concentrezi pe scopurile de durată, chiar dacă satisfacția imediată pare mai atractivă”.

În același timp, tranzitele lui Pluto „favorizează procesele profunde de schimbare și redefinire personală”.

De asemenea, există indicii că această perioadă poate aduce noi conexiuni sociale sau oportunități de călătorie, aspecte asociate semnului Vărsătorului.