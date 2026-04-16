Frauda cu depunerile PayPal folosite ca momeală

PayPal. Sursa foto: Pixabay
O schemă de fraudă tot mai convingătoare face victime în rândul utilizatorilor de servicii online, exploatând încrederea în platforma PayPal. Infractorii cibernetici folosesc notificări aparent legitime despre depuneri de bani pentru a atrage utilizatorii într-o capcană bine pusă la punct, informează The Sun.

Cum sunt furați banii din cont printr-o falsă depunere PayPal

Mai exact, escrocii trimit mai întâi o sumă mică în contul tău PayPal, suficientă pentru a declanșa automat un e-mail autentic de notificare privind depunerea. Mesajul lasă impresia că urmează să primești o sumă mai mare, iar transferul inițial ar fi fost realizat doar pentru a verifica dacă contul este activ.

În același timp, tranzacția este însoțită de o notă care explică faptul că ai primit e-mailul deoarece contul tău PayPal a procesat o plată confirmată printr-un depozit de valoare redusă.

Dacă nu recunoști această operațiune, ești îndemnat să contactezi serviciul de asistență PayPal pentru a-ți proteja contul și pentru a solicita returnarea banilor. Problema este că numărul de telefon indicat nu aparține companiei, ci infractorilor. Astfel, în loc să primești ajutor, ajungi să discuți cu un escroc care va încerca să obțină datele tale personale și bancare.

Schimbări majore pentru românii cu datorii. Măsurile propuse de Ministerul Economiei
Schimbări majore pentru românii cu datorii. Măsurile propuse de Ministerul Economiei
Numirea lui Gică Hagi la echipa națională, o chestiune de zile. Răzvan Burleanu: A fost prima variantă
Numirea lui Gică Hagi la echipa națională, o chestiune de zile. Răzvan Burleanu: A fost prima variantă

De ce este atât de periculoasă această nouă escrocherie

Lisa Webb, expertă la organizației Which?, atrage atenția că acest tip de înșelătorie este deosebit de periculos deoarece exploatează încrederea utilizatorilor, făcându-i să creadă că interacționează cu o sursă legitimă.

Potrivit acesteia, escrocii mizează pe reacțiile rapide ale oamenilor în fața mesajelor care par oficiale. De aceea, recomandarea principală este prudența: fiecare mesaj trebuie analizat cu atenție, iar accesarea linkurilor suspecte ar trebui evitată în lipsa unei verificări clare a autenticității.

Schema nu este una nouă. Infractorii cibernetici au mai utilizat identitatea PayPal, trimițând e-mailuri care par să provină de la adresa oficială service@paypal.com. Prin această tactică, victimele sunt convinse că atât mesajele primite, cât și eventualele apeluri telefonice sunt autentice.

PayPal. Sursa foto: Pixabay

După primirea unor astfel de e-mailuri, conturile lor PayPal au fost compromise

Mai mulți utilizatori au semnalat pe rețelele sociale că, după primirea unor astfel de e-mailuri, conturile lor PayPal au fost compromise. În alte cazuri, persoanele care au sunat la numerele indicate au fost îndemnate să instaleze aplicații de control la distanță.

Această practică se înscrie în categoria fraudelor de tip „acces la distanță”, prin care atacatorii obțin control asupra dispozitivelor victimelor, având astfel posibilitatea de a accesa date sensibile și conturi personale.

Specialiștii mai avertizează că această schemă de fraudă circulă în mai multe variante. Într-un caz analizat de organizația Which?, victima a primit o sumă mică de bani în moneda filipineză, însoțită de un număr de telefon care nu are nicio legătură cu PayPal, dar care era prezentat ca fiind legitim.

Este recomandată activarea autentificării în doi pași, pentru un nivel suplimentar de securitate

În astfel de situații, este esențial să nu apelați numărul indicat și să nu răspundeți mesajului. În schimb, accesați direct contul personal PayPal și schimbați parola, alegând una complexă și diferită de cele utilizate anterior.

Reprezentanții PayPal subliniază că utilizatorii trebuie să rămână vigilenți, deoarece escrocii creează frecvent un sentiment de urgență sau folosesc numere de telefon false pentru a obține date sensibile. Compania precizează că nu va solicita niciodată acțiuni imediate și nu include numere de telefon în mesajele legate de plăți.

Pentru siguranță, verificați întotdeauna activitatea contului prin aplicația oficială sau site-ul PayPal. Mesajele suspecte pot fi raportate la adresa dedicată phishing-ului, după care este indicat să fie șterse.

În cazul în care observați tranzacții neautorizate sau ați pierdut bani, luați legătura de urgență cu banca, folosind numărul de telefon inscripționat pe spatele cardului.

17:10 - Fostul portar al lui Arsenal, Alexander Manninger, a murit după ce mașina sa a fost lovită de tren
17:00 - Schimbări majore pentru românii cu datorii. Măsurile propuse de Ministerul Economiei
16:54 - 46 de miniștri de externe se reunesc la Chișinău. Războiul din Ucraina, migrația și democrația Europei, pe masa discu...
16:48 - Când s-a rupt relația dintre PSD și Ilie Bolojan. Scenariile pregătite de social-democrați
16:43 - Guvernul stabilește praguri minime pentru publicarea datoriilor locale. 1.200 lei pentru persoane fizice și 5.000 lei...
16:37 - Numirea lui Gică Hagi la echipa națională, o chestiune de zile. Răzvan Burleanu: A fost prima variantă

Când s-a rupt relația dintre PSD și Ilie Bolojan. Scenariile pregătite de social-democrați
Când s-a rupt relația dintre PSD și Ilie Bolojan. Scenariile pregătite de social-democrați
Dan Andronic, despre marea problemă umană pe care o are premierul Ilie Bolojan
Dan Andronic, despre marea problemă umană pe care o are premierul Ilie Bolojan
Cum ar putea media președintele Nicușor Dan ruperea Coaliției de guvernare
Cum ar putea media președintele Nicușor Dan ruperea Coaliției de guvernare

