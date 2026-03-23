Poți scăpa de mersul la ghișeu. Ministerul de Interne pregătește programul MAI Digital. Ce servicii și documente vor fi disponibile

Ministerul Afacerilor Interne pregătește lansarea programului MAI Digital, prin care românii vor putea obține o serie de documente oficiale direct online, fără a mai fi nevoie să meargă la ghișeu. Inițiativa urmărește simplificarea relației cu instituțiile statului și extinderea serviciilor electronice.

Autoritățile anunță că platforma va permite accesul la documente și proceduri administrative din confortul propriei locuințe.

În cadrul programului vor fi dezvoltate mai multe servicii care pot fi accesate online, atât de cetățeni, cât și de companii. Printre acestea se regăsesc eliberarea certificatelor de cazier judiciar pentru persoane juridice și a certificatelor de integritate comportamentală.

De asemenea, vor putea fi realizate online proceduri precum avizarea activităților de pescuit recreativ sau sportiv în apele de frontieră și înregistrarea declarațiilor pentru adunări publice.

Lista serviciilor include și emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă, consultarea istoricului de înmatriculare a unui vehicul, precum și verificarea și eliberarea avizelor de securitate industrială.

Ministerul Afacerilor Interne anunță că noile servicii digitale ar putea fi utilizate anual de peste 1,1 milioane de persoane. Beneficiarii vor include atât cetățeni, cât și reprezentanți ai mediului de afaceri, care vor putea accesa mai rapid documentele necesare fără proceduri birocratice clasice.

Programul MAI Digital va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni, conform contractului de finanțare. Pe parcursul acestui interval, autoritățile vor dezvolta infrastructura necesară și vor extinde portalul de servicii online pentru a integra cât mai multe proceduri administrative.

Prin această inițiativă, autoritățile urmăresc digitalizarea unei părți semnificative din interacțiunea dintre cetățeni și instituțiile MAI.

Odată cu extinderea platformei, se estimează că majoritatea serviciilor vor putea fi accesate electronic, ceea ce va reduce timpul de așteptare și necesitatea deplasărilor la ghișee.