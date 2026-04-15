Operatorii de telefonie mobilă din Rusia au început să vâneze VPN-urile

În Rusia, utilizarea serviciilor VPN devine tot mai dificilă, după ce operatorii de telefonie mobilă au început să implementeze metode prin care pot identifica traficul generat de aceste aplicații pe telefoanele utilizatorilor ruși, informează ru.themoscowtimes.

Operatorii de telefonie mobilă din Rusia au început să identifice utilizarea serviciilor VPN pe telefoanele abonaților și să semnaleze posibile probleme de funcționare.

Astfel, în aplicația MTS apare un mesaj de avertizare de tipul „VPN activat. Este posibil ca unele date să nu fie afișate”. La rândul său, operatorul Megafon le recomandă utilizatorilor să dezactiveze VPN-ul pentru ca aplicația să funcționeze corect, în timp ce Beeline transmite un mesaj similar, susținând că experiența în aplicație este îmbunătățită atunci când VPN-ul este oprit.

Anterior, mai multe servicii digitale din Rusia au început să limiteze accesul utilizatorilor care au VPN activ. În unele cazuri, încercarea de accesare a motorului de căutare Yandex a generat notificări privind lipsa conexiunii la internet, iar pe platforma VK redarea videoclipurilor a fost afectată. De asemenea, au fost raportate dificultăți de acces la anumite marketplace-uri (piață online) și aplicații bancare.

De asemenea, portalurile guvernamentale, inclusiv pravo.gov.ru, au devenit inaccesibile pentru utilizatorii care folosesc VPN. Potrivit unor surse citate de RBC, Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și mass-media ar fi solicitat principalelor companii și servicii IT din Rusia să limiteze accesul la platformele lor pentru utilizatorii care activează instrumente de ocolire a restricțiilor, începând cu 15 aprilie.

În caz contrar, autoritățile ar fi avertizat că respectivele servicii ar putea fi eliminate de pe așa-numita „listă albă”, un registru de site-uri și aplicații care rămân accesibile chiar și în situații de întrerupere a internetului.

Identificarea utilizării VPN se realizează pe baza unor indicatori indirecți, precum adresele IP, localizarea geografică sau tiparele de comportament online, ceea ce face ca restricțiile aplicate să fie inegale și uneori imprevizibile. Ministerul ar fi început să implementeze măsuri mai ferme împotriva instrumentelor de eludare a blocajelor încă de la sfârșitul lunii martie.

Inițial, autoritățile au dispus ca cei patru mari operatori de telefonie mobilă să blocheze reîncărcările conturilor Apple ID prin intermediul facturării pe telefon, măsură menită să reducă posibilitatea efectuării plăților pentru servicii VPN.

Această decizie a fost pusă în aplicare începând cu 1 aprilie. În același timp, operatorii ar fi fost îndemnați să introducă o limită de 15 GB de trafic de date gratuit pe lună pentru utilizarea VPN-urilor.

Potrivit unor surse citate de Forbes, președintele Vladimir Putin ar fi solicitat restricționarea serviciilor de ocolire a blocajelor din Rusia prin intermediul unui „ordin secret”. Kremlinul a respins însă existența sau cunoașterea unui astfel de document.