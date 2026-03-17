Telegram nu mai funcționează în marile orașe din Rusia, inclusiv Moscova

Telegram, cea mai populară aplicație de mesagerie din Rusia, nu mai funcționează în mare parte din țară, potrivit site-urilor care monitorizează întreruperile de servicii online. Autoritățile ruse au anunțat anterior că blocarea oficială va intra în vigoare pe data de 1 aprilie. Totuși, restricțiile actuale sugerează că măsura ar putea fi aplicată mai devreme.

Utilizatorii din mai multe orașe mari, printre care Moscova și Sankt Petersburg, au raportat, luni, că Telegram nu a funcționat deloc, nici pe telefon, nici în versiunea web sau desktop. Unii ruși au semnalat că serviciul nu a mers nici pe internetul fix de acasă, iar accesul prin date mobile a devenit aproape imposibil.

Numărul reclamațiilor venite din partea utilizatorilor din Rusia a început să crească în weekend. Aceștia au semnalat că aplicația nu se deschide, mesajele nu pot fi trimise, iar fotografiile și videoclipurile nu se încarcă.

Datele publicate de Sboi.fr, o platformă care înregistrează plângeri privind nefuncționarea serviciilor online din Rusia, arată că aproape 6.000 de reclamații legate de Telegram au fost depuse sâmbătă, iar alte aproximativ 12.000 au fost înregistrate duminică.

Utilizatorii spun că ocolirea restricțiilor impuse de autorități prin servicii VPN a devenit foarte dificilă, deoarece autoritățile folosesc sisteme de control care permit accesul doar la site-uri aflate pe o „listă albă” guvernamentală.

Chiar astăzi, pe data de 16 martie, un tribunal din Rusia a amendat platforma Telegram cu 35 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 430.000 de dolari. Instanța a sancționat compania după ce a refuzat să elimine conținut considerat ilegal de autoritățile statului.

De asemenea, FSB a clasificat platforma drept un risc de securitate. Serviciul rus susține că serviciile secrete străine ar putea avea acces la corespondențele private ale utilizatorilor.

Autoritățile au interzis utilizarea Telegram inclusiv pentru soldații aflați pe frontul din Ucraina. Militarii au fost somați să șteargă aplicația de pe telefoane, sub amenințarea unor măsuri disciplinare severe.