Românii care au carte de identitate electronică pot semna documente direct de pe telefon. Pașii necesari

Românii cu buletin electronic pot semna acum documente PDF direct de pe ntelefon, prin aplicația ROeID. Noua facilitate utilizează cartea de identitate cu cip și tehnologia NFC, permițând autentificarea și semnarea documentelor fără a mai fi nevoie de semnătură olografă.

Pentru a folosi aplicația, utilizatorii trebuie să descarce ROeID, să se înregistreze cu buletinul electronic și să încarce documentul dorit.

Semnătura se aplică după introducerea codului CAN de pe cartea de identitate și a PIN-ului de 6 cifre, apoi apropierea buletinului de telefon.

Semnătura generată de aplicație folosește certificatul criptografic din cartea de identitate și, conform Legii nr. 214/2024, poate avea efecte juridice similare semnăturii olografe în anumite condiții.

Documentele semnate electronic pot fi recunoscute legal, iar semnăturile calificate sunt echivalente cu documentele semnate de mână sau chiar cu înscrisurile autentice ale instituțiilor publice.

Legea arată că:

Semnătura electronică calificată are aceleași efecte juridice ca un înscris sub semnătură privată sau olografă.

Actele emise de autorități publice, semnate electronic calificat sau cu sigiliu electronic calificat, sunt echivalente unui înscris autentic.

Documentele electronice pot îndeplini cerințele legale de formă scrisă dacă sunt semnate cu o semnătură electronică calificată sau avansată.

De asemenea, semnătura electronică avansată poate avea efecte juridice dacă: actul a fost semnat cu certificat emis de o autoritate sau prestator calificat, documentul este recunoscut de persoana vizată, sau părțile au convenit în scris asupra echivalenței cu semnătura olografă. În relațiile profesionale, semnătura electronică avansată poate fi utilizată pe baza unui înscris separat, conform legislației române.

Această facilitate simplifică semnarea actelor oficiale și contractelor, eliminând nevoia de prezență fizică și oferind siguranță juridică, potrivit reglementărilor recente.

Românii care dețin cartea de identitate electronică (CEI) se confruntă cu probleme la actualizarea adresei de domiciliu. Mai mulți cetățeni au semnalat pe platforma guvernamentală „Fără Hârtie” că modificarea datelor stocate pe cip nu este posibilă în afara Bucureștiului.

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală de Evidență a Persoanelor, precizează că, deocamdată, actualizarea electronică a domiciliului se poate realiza doar în capitală.

Până acum, aproape 1,4 milioane de români au solicitat CEI, eliberată gratuit la prima cerere pentru persoanele de peste 14 ani. Costurile sunt acoperite de stat până la 30 iunie 2026 prin fonduri europene din PNRR.

Mulți utilizatori ai platformei „Fără Hârtie” au reclamat că, spre deosebire de vechiul buletin, adresa nu mai este tipărită pe document și că procedura de actualizare electronică nu este încă implementată la ghișeu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat că platforma le permite cetățenilor să semnaleze disfuncționalitățile autorităților.

„Pe baza sesizărilor, voi avea discuții tehnice cu MAI în zilele următoare, instituția responsabilă de acest subiect”, a spus ea.

Un utilizator a povestit că, după ce s-a mutat, nu a putut să își schimbe domiciliul pe CEI și nu a reușit să facă programare pentru un document nou, întrucât cel actual era încă valabil. Alt cetățean a menționat că trebuie să parcurgă un proces birocratic și costisitor pentru a obține o nouă carte de identitate, chiar dacă modificarea ar fi trebuit să fie simplă și digitalizată.

Alți români au fost nevoiți să depună din nou un dosar complet de documente, inclusiv certificate de naștere și acte de proprietate, fără ca schimbarea domiciliului să poată fi efectuată.

Funcționarii le-au oferit doar două opțiuni: să nu-și actualizeze domiciliul sau să declare CEI pierdut, să plătească taxa și să obțină un document nou, soluții considerate inacceptabile de cetățeni.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne spun că adresa nu mai este tipărită pentru că poate fi actualizată electronic, fără a fi necesară eliberarea unui nou act. Totuși, procedura este momentan limitată din cauza cerințelor de securitate ale sistemului, ceea ce blochează actualizarea domiciliului la nivel național.