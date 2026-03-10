Tot mai mulți români au probleme cu buletinul electronic. „Publicitatea care se face e înșelătoare”

Românii cu buletin electronic se confruntă cu dificulăți în utilizarea acestuia. Mai multe persoane au semnalat pe platforma guvernamentală „Fără Hârtie” că nu pot modifica adresa de domiciliu în noul buletin electronic. Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală de Evidență a Persoanelor, anunță că actualizarea datelor pe cip poate fi făcută deocamdată doar în București.

Până în prezent, aproape 1,4 milioane de români au solicitat cartea electronică de identitate. Documentul este eliberat gratuit la prima solicitare pentru persoanele care au împlinit 14 ani sau care urmează să împlinească această vârstă în cel mult 30 de zile. Statul român acoperă costul eliberării până la 30 iunie 2026 din fondurile europene disponibile prin PNRR.

În ultimele zile, mai mulți utilizatori ai platformei „Fără Hârtie” au semnalat probleme atunci când au încercat să își actualizeze domiciliul. Spre deosebire de vechile documente de identitate, adresa nu mai este tipărită pe cartea electronică, ci stocată pe cip.

Deși pe site-ul oficial de informare este menționat că domiciliul poate fi actualizat electronic fără eliberarea unui document nou, unele persoane spun că la ghișeu au primit răspunsul că procedura nu este încă disponibilă.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat rolul platformei prin care cetățenii transmit astfel de sesizări. „Rolul platformei „Fără hârtie” este tocmai să le dăm cetățenilor posibilitatea să reclame acolo unde statul funcționează deficitar sau nu funcționează deloc”.

Ea a mai spus că aceste situații vor fi discutate cu instituția responsabilă. „Pe baza sesizărilor transmise prin platformă pe marginea cărții de identitate electronice, voi purta o discuție la nivel tehnic cu MAI în zilele următoare, aceasta fiind instituția care gestionează de drept acest subiect, așa cum bine știți”.

Unul dintre utilizatorii platformei a povestit că nu a reușit să își actualizeze adresa după ce s-a mutat la un alt domiciliu. „Mi-am preschimbat buletinul vechi cu CEI pentru că îmi expirase cel vechi. La câteva luni distanță mi-am mutat domiciliul și am fost să îl schimb în CEI. Mi-a fost adus la cunoștință că momentan nu e posibil acest lucru pentru că nu există procedura și trebuie să fac buletin CEI nou. Am încercat, dar sistemul nu mă lasă să fac programare pentru că am CEI în termen de valabilitate”.

Un alt cetățean a semnalat o situație similară. „Am solicitat modificarea domiciliului în sistem, întrucât nu este tipărit pe cartea de identitate electronică. Pentru că nu se poate face acest lucru trebuie să mă programez pentru schimbarea buletinului care a fost emis de doar câteva luni, să plătesc o nouă taxă, să se consume atât timpul meu cât și resursele statului pentru reprintarea unui obiect nenecesar”.

O altă persoană a relatat că s-a prezentat personal la un serviciu de evidență a populației pentru a rezolva problema.

„Am nevoie să schimb adresa de domiciliu. Dețin o carte de identitate cu CIP (CEI) eliberată de câteva luni. Desi publicitatea care se face acestei cărți electronice de identitate e înșelătoare prezentând schimbarea domiciliului simplu, de la distanță, adevărul este ca a fost necesar să-mi fac o nouă programare. Nu am găsit locuri disponibile în București, așa că m-am prezentat la Cernica”.

Persoana a explicat că a fost nevoită să depună din nou mai multe documente. „Acolo am fost nevoită să prezint același dosar stufos de documente pe care îl prezentasem cu câteva luni înainte la eliberarea CEI (din nou certificat de naștere – al meu și copil), de divorț, încredințare minor, contract vânzare-cumpărare”.

Chiar dacă dosarul era complet, schimbarea domiciliului nu a putut fi realizată. „Funcționarul de la ghișeu m-a anunțat că deși dosarul e complet, nu-mi poate efectua schimbarea de domiciliu întrucât aceasta funcționalitate nu este implementata încă. Am cerut o soluție și mi s-a recomandat explicit să aleg din 2 variante: – nu-mi schimb domiciliul (ceea ce nu corespunde realității) și rămân cu CEI actual încă 6 luni sau mai mult – declar CEI pierdut (ceea ce nu corespunde realității), plătesc taxa de eliberare și obțin un CEI nou”.

Autorul sesizării consideră că soluțiile sugerate sunt inacceptabile. ”Mi se pare absurd și ilegal să-mi fie sugerate 2 „soluții” stupide de către o instituție a statului care ar fi trebuit să rezolve problema. Simplu, digitalizat, de la distanță”.

Pe site-ul de informare al proiectului, Ministerul Afacerilor Interne explică motivul pentru care domiciliul nu mai este tipărit pe noul document. „Adresa se schimbă mai des decât alte date; nefiind tipărită, ea poate fi actualizată electronic, în siguranță, fără să fie nevoie de eliberarea unui nou act”. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor anunță că procedura de rescriere a domiciliului este limitată în prezent din cauza cerințelor de securitate ale sistemului.

„În condițiile în care unul dintre obiectivele majore urmărite prin punerea în circulație a unui nou tip de act de identitate, electronic, este reprezentat de securitate, asigurarea unui nivel sporit de securitate fiind o condiție impusă și de legislația Uniunii Europene în materie, operațiunile de citire sau de rescriere a informațiilor referitoare la domiciliu trebuie să se efectueze într-un ecosistem complet securizat pentru a preveni orice risc de natură a afecta acuratețea sau confidențialitatea datelor.

Pe de altă parte, Proiectul Cartea Electronică de Identitate este un proiect complex a cărui fază inițială a presupus proiectarea actului de identitate electronic, urmată de faza punerii în circulație a acestuia iar în prezent se derulează faza dezvoltării serviciilor electronice asociate CEI a cărui finalizare este prevăzută la data de 1 iulie 2026.

În cadrul fazei de dezvoltare a serviciilor asociate CEI sunt cuprinse atât cele care vizează scrierea/rescrierea anumitor categorii de informații, precum date cu caracter personal sau certificate electronice, cât și serviciile care presupun interacțiunea cu Cartea Electronică de Identitate prin intermediul HUB Servicii MAI”. Instituția anunță că actualizarea domiciliului este posibilă, deocamdată, doar în Capitală.

„Până în prezent”, mai spune DGEP, „au fost finalizate complet dezvoltările care permit corectarea domiciliului, operațiune posibilă doar în Municipiul București”.

Autoritățile transmit că sunt în curs lucrări pentru extinderea funcției la nivel național.

„În prezent, se derulează operațiuni de dezvoltare la nivelul infrastructurii care asigură securitatea și criptarea datelor pentru extinderea acesteia, în perioada imediat următoare, având în vedere pe de o parte obiectivul asigurării unui nivel înalt de securitate, concomitent cu reducerea la maxim a timpului în care actul de identitate electronic este indisponibil pentru titular, în sensul în care durata desfășurării procedurii de rescriere a datelor să fie de ordinul minutelor.

Prin urmare, obiectivul sistemului este ca schimbarea domiciliului să se realizeze fără preschimbarea documentului, prin actualizarea electronică a datelor de pe suportul de stocare electronic, într-un termen foarte scurt.” Instituția mai transmite că procedura va deveni disponibilă la nivel național după finalizarea tuturor testelor.

„Întrucât este vorba de o funcție complet nouă, pentru care trebuie epuizate toate testele de securitate și de asigurare a coerenței datelor, dezvoltările în curs au fost finalizate în ceea ce privește infrastructura de securitate, fiind continuate dezvoltările necesare pentru asigurarea acurateței datelor”.

Autoritățile explică faptul că, în prezent, rescrierea domiciliului pe cip necesită mai mult timp decât emiterea unui nou document.

„Perioada de timp în care CEI nu este accesibilă titularului este determinantă. Pentru rescrierea domiciliului, în prezent, perioada de timp necesară (inclusiv pentru transport) este de aproximativ 5 ori mai mare decât emiterea unui act de identitate nou”.

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor anunță că programarea pentru emiterea unui nou document se face prin platforma online a Ministerului de Interne.

„Programarea pentru emiterea CEI se realizează prin intermediul HUB Servicii MAI. Interacțiunea cu cetățeanul în cadrul platformei de programare nu presupune intervenție umană din partea MAI sau DGEP, ci se realizează prin proceduri complet automatizate.

În acest context, dacă cetățeanul este titularul unui act de identitate emis în ultimele 12 luni și optează pentru încadrarea în una dintre prioritățile existente (actul meu de identitate a expirat sau expiră în termen de 60 de zile), mecanismul electronic de validare va elimina posibilitatea de a accesa prioritatea de referință.

În acest context, vă informăm că începând cu 2 martie 2026 Ministerul Afacerilor Interne a optimizat platforma de programare CEI existentă în HUB Servicii MAI astfel încât, în situația în care cetățeanul nu se încadrează în una dintre cele două priorități existente, interfaț