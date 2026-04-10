Retrageri masive de numerar în Rusia: persoane fizice și companii au scos peste 5 miliarde de euro

Cetățeni și companii din Rusia au retras din bănci sume importante de bani, estimate la aproximativ o jumătate de trilion de ruble, preferând să le păstreze în numerar. Fenomenul indică o creștere semnificativă a retragerilor din sistemul bancar, pe fondul întreruperii internetului, informează ru.themoscowtimes.

Întreruperile frecvente ale internetului îi determină pe cetățeni și pe companiile din Rusia să se întoarcă tot mai mult la utilizarea numerarului, într-un context în care plățile electronice devin mai dificil de realizat. Cererea pentru cash este în creștere vizibilă, iar datele oficiale indică o accelerare a acestui fenomen în ultimele luni.

Potrivit Băncii Centrale, volumul de numerar aflat în circulație a crescut cu aproximativ 0,3 trilioane de ruble în luna martie, după o majorare de 0,2 trilioane în februarie. Autoritatea explică această evoluție prin dificultățile repetate de acces la internetul mobil, care îi determină pe oameni și pe agenți economici să își constituie rezerve de lichidități pentru plățile de zi cu zi.

Se mai arată că fluxul de numerar retras din sistemul bancar este considerabil mai ridicat comparativ cu anii anteriori. În mod obișnuit, în ultimul deceniu, primul trimestru aducea o revenire a banilor în bănci (cu excepția anului 2023), însă, în acest an tendința s-a inversat.

Astfel, în primele trei luni ale anului s-au retras din bănci aproximativ 0,1 trilioane de ruble, iar în martie presiunea asupra lichidității a fost determinată în principal de creșterea volumului de numerar aflat în circulație, conchide Banca Centrală.

Începând din mai 2025, Rusia a introdus întreruperi frecvente ale internetului mobil, oficial justificate prin necesitatea de a contracara atacurile cu drone ucrainene. În multe regiuni, accesul la internet este permis doar pentru o serie de servicii incluse în așa-numitele „liste albe” aprobate de autorități, sistem implementat deja în peste 70 de zone ale țării.

Aceste restricții au transformat Rusia în lider global la capitolul întreruperi ale conectivității online. Conform datelor Top10VPN, timpul cumulat al acestor blocaje depășește 37.000 de ore, afectând aproape întreaga populație și generând pierderi economice estimate la aproximativ 11,9 miliarde de dolari în ultimul an, cele mai mari la nivel mondial.

În același timp, presiunea asupra infrastructurii digitale continuă să crească. Vladimir Putin ar fi cerut recent operatorilor de telecomunicații să limiteze sau să întrerupă complet anumite conexiuni către utilizatorii ruși, la solicitarea serviciului de securitate FSB.

Potrivit analiștilor de la RKS Global, această evoluție ar putea duce, până în 2028, la trecerea completă către un model de tip „internet sandbox”, puternic controlat și izolat. Efectele sunt resimțite direct în viața de zi cu zi. Problemele rețelelor mobile afectează plățile fără numerar și perturbă funcționarea unor servicii esențiale, inclusiv bancomatele.

În lipsa accesului constant la plăți cu cardul sau prin coduri QR, mulți cetățeni sunt nevoiți să revină la numerar și să își facă rezerve de bani lichizi. Economistul Egor Susin notează că accelerarea utilizării cash-ului în luna martie este strâns legată de dificultățile apărute în sistemele de plată electronică și de instabilitatea conexiunilor la internet.

Totuși, nici aceste soluții nu se dovedesc întotdeauna eficiente. În perioada restricțiilor din Moscova, numeroase magazine din zonele centrale au ajuns să accepte exclusiv plăți în numerar, însă anumite produse, precum lactatele, băuturile răcoritoare sau hrana pentru animale, au lipsit de pe rafturi. Motivul a fost legat de funcționarea sistemului de verificare „Honest Sign”, dependent de internetul mobil, care a cedat la casa de marcat.

În paralel, tot mai multe întreprinderi mici aleg să revină la tranzacțiile cash pentru a face față presiunii fiscale crescute. Majorarea TVA de la 20% la 22%, precum și reducerea pragului anual de venit pentru obligativitatea plății taxei de la 60 la 20 de milioane de ruble, au împins numeroși antreprenori să își regândească modul de operare.

În acest context, unele afaceri fie se retrag în zona informală, fie reduc cheltuielile, inclusiv achizițiile supuse TVA-ului. Tot mai multe servicii au început să accepte exclusiv numerar sau să ofere stimulente pentru clienții care aleg această metodă de plată.

Potrivit unui sondaj realizat de VTsIOM, aproximativ jumătate dintre ruși au fost deja expuși ofertelor de plată în numerar de la începutul anului. Specialiștii vorbesc astfel despre o posibilă „revenire a economiei cash”, vizibilă în tot mai multe sectoare.