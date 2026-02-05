Cea mai mare companie de construcții din Rusia, aproape de faliment. Cere sprijin de la guvern

Sprijin guvernamental este termenul central al unei solicitări transmise autorităților ruse de către cea mai mare companie de construcții din Rusia, care a cerut ajutor financiar din partea statului în contextul unor dificultăți economice accentuate. Potrivit informațiilor publicate de publicația Meduza, compania a cerut intervenția statului pentru stabilizarea situației financiare și menținerea activității curente.

Cea mai mare companie de construcții din Rusia a transmis o solicitare oficială către guvern, cerând sprijin guvernamental în valoare de aproximativ 50 de miliarde de ruble.

Solicitarea a fost adresată direct prim-ministrului Federației Ruse și vizează obținerea unui credit preferențial sau a unui alt mecanism financiar care să permită companiei să își onoreze obligațiile curente.

În documentul citat de sursa media, conducerea companiei arată că „situația de pe piață și condițiile macroeconomice actuale limitează posibilitatea atragerii finanțării comerciale”.

În același timp, se menționează că sprijinul statului ar contribui la evitarea blocajelor în derularea proiectelor imobiliare aflate în curs.

Conform informațiilor publicate, solicitarea de sprijin guvernamental include și posibilitatea ca statul să primească un pachet de acțiuni în companie, inclusiv un pachet care să permită influențarea deciziilor strategice.

Reprezentanții companiei au indicat că aceste acțiuni ar putea fi răscumpărate ulterior de către acționarii existenți, în condiții stabilite de comun acord.

În scrisoarea adresată autorităților se precizează că o astfel de măsură ar oferi statului garanții suplimentare, iar companiei i-ar permite să continue activitatea fără întreruperi majore.

Datele financiare citate de presă arată că, înainte de solicitarea de sprijin guvernamental, compania avea o datorie totală semnificativă, estimată la peste 350 de miliarde de ruble.

În același timp, volumul vânzărilor raportat pentru anul precedent a fost considerabil mai mic decât nivelul obligațiilor financiare.

Această diferență a fost indicată drept unul dintre motivele principale pentru care compania a decis să solicite intervenția statului, în condițiile în care accesul la credite comerciale a devenit mai dificil.

Guvernul Federației Ruse a confirmat primirea solicitării de sprijin guvernamental și a transmis că documentul se află în analiză. Un reprezentant al executivului a declarat pentru presă că „cererea a fost primită și este examinată conform procedurilor în vigoare”.

Până în prezent, nu a fost anunțată o decizie oficială privind acordarea efectivă a ajutorului financiar solicitat.

Solicitarea vine într-un moment dificil pentru sectorul construcțiilor din Rusia, afectat de costuri ridicate de finanțare și de scăderea cererii.

Mai multe companii din domeniu se confruntă cu probleme similare, iar intervenția statului este analizată ca soluție temporară pentru menținerea stabilității pieței.