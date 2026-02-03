Pachet economic. PNL propune ajutoare pentru firme, PSD pentru pensionari și persoane vulnerabile

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au prezentat luni principalele direcții ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de definitivare. Pachetul este structurat pe două paliere.

„Primul vizează reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a şapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale şi materii prime critice, cercetare-dezvoltare şi noi tehnologii, precum şi industria de apărare. Al doilea palier are o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor şi întregului mediu de afaceri”, potrivit ministrului Alexandru Nazare.

Pachetul, a mai transmis Nazare, a fost construit în urma analizelor din cadrul unui grup de lucru, astfel încât măsurile propuse să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României şi să susţină dezvoltarea economică pe termen mediu şi lung.

Reamintim că PSD a decis, în ședința Consiliului Politic Național de duminică, să susțină adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate: „Adoptarea imediată a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, nu negociabilă.

Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieții și nivelul de trai al românilor. Adoptarea pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici și pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuții sterile despre funcții sau scenarii politice care generează instabilitate. Îi avertizez pe toți cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Potrivit PSD, pachetul de relansare economică este vital pentru menținerea locurilor de muncă și supraviețuirea firmelor românești, în timp ce pachetul de solidaritate asigură protecție minimă pentru cei afectați direct de creșterea costurilor. Aceasta include pensionari cu pensii mici, copiii cu dizabilități, mamele cu copii, veteranii și persoanele cu handicap. „Este vorba de un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3,39 miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari”, spun social-democrații.

Pentru pensionari, PSD a propus un sprijin financiar în două tranșe egale, în aprilie și decembrie, pentru 2,8 milioane de persoane: „Suma de 1.000 de lei să fie acordată pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru 497.000 de pensionari cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 600 de lei pentru 612.000 de pensionari cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei”.

De asemenea, PSD a propus introducerea unei scheme de ajutor pentru persoanele vulnerabile după liberalizarea prețurilor la gaze, pe modelul celei din energie.