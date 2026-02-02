Sumele propuse pentru românii cu pensii mici și scutirea de CASS. Ce prevede pachetul de solidaritate

Pensionarii cu venituri mici ar urma să primească un sprijin material în cadrul pachetului de solidaritate propus de PSD, care mai prevede ajutor pentru copiii aflați în situații vulnerabile și scutirea deCASS pentru anumite categorii, precum mamele și veteranii de război, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni pachetul de solidaritate propus de PSD, precizând că sprijinul pentru pensionari are un impact bugetar de aproximativ 2,3 miliarde de lei. Întreg pachetul are un impact de 320 de milioane de lei.

-Pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei vor primi un cuantum de 1.000 de lei, plătit în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun.

-Pensionarii cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei vor primi, de asemenea, în două tranșe, o sumă totală de 800 de lei.

Pensionarii cu pensia maximă de 3.000 de lei vor beneficia de un sprijin de 600 de lei.

„În legătură cu pachetul de solidaritate, există trei linii principale. În primul rând, este vorba despre sprijinul pentru pensionari. Este vorba aici despre trei categorii”, a explicat Florin Manole la Parlament.

O a doua componentă a pachetului se adresează copiilor aflați în situații vulnerabile. Ministrul Muncii a precizat că sprijinul vizează, printre altele, copiii cu dizabilități, care primesc în prezent beneficii sociale între 80 și 460 de lei, și copiii din familii monoparentale, beneficiare de venit minim de incluziune.

De asemenea, pachetul include sprijin pentru copiii din familii foarte sărace care frecventează grădinițe. „Avem genul acesta de copii, care primesc venit minim de incluziune, de familii care primesc venit minim de incluziune și unde ne dorim o creștere”, a adăugat ministrul.

Impactul bugetar al acestei linii este inclus în suma totală de 320 de milioane de lei, menționată de Florin Manole.

O altă măsură prevăzută în pachetul de solidaritate vizează renunțarea la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame, veterani de război și beneficiarii de venit minim de incluziune.

Ministrul a declarat că această măsură se aplică pentru peste 500.000 de familii, dintre care 147.000 sunt mame care plătesc în prezent CASS. „Este un pachet care ține cont, pe de o parte, de restricțiile bugetare, dar, pe de altă parte, nu putem să lăsăm fără sprijin pe cei care, în contextul creșterii prețurilor, inflației, au nevoie de sprijinul nostru”, a explicat Florin Manole.