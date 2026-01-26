Pensionare amânată, venit suplimentar. Proiectul MApN pentru militari

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că militarii care aleg să rămână în activitate după împlinirea vârstei de pensionare vor fi recompensați cu un supliment la venituri. Totodată, el a precizat că nu se pune problema reducerii salariilor cu 10% în instituția pe care o conduce, precizând că majorarea cheltuielilor pentru apărare implică și creșterea veniturilor personalului militar.

„La Ministerul Apărării, cu un război la graniță, cu un deficit de încadrare pentru ceea ce zona militară a ministerului consideră că este necesar pentru România, este imposibil așa ceva. Am fi cumva pe contrasens cu creșterea cheltuielilor de apărare pe care ni le-am propus la nivelul României… Creștem cheltuieile pentru apărare și nu putem crește cheltuielile de apărare tăind din solda sau din veniturile militarilor”, a declarat Radu Miruță la B1 TV Miruță.

Ministrul a explicat că, în prezent, se lucrează la un proiect prin care cei care aleg să rămână în activitate să primească un supliment financiar. Chiar și fără acest stimul, 75% dintre militarii aflați la vârsta de pensionare au ales să continue activitatea:

„A fost o discuție despre o potențială contribuție la acest efort pe care îl face guvernul cu pensionarea militarilor… Să știți că se lucrează la o formă care să vină în sprijinul celor care sunt în situația aceasta. La Ministerul Apărării, 75% din personalul care îndeplinea condițiile de pensionare a ales să nu o facă fără a primi niciun stimul”.

Potrivit ministrului, valoarea stimulului va depinde de bugetul alocat. Radu Miruță a explicat că se preocupă de elaborarea unui act normativ care să permită alocarea acestui supliment celor care doresc să rămână în activitate:

Ce mă preocupă pe mine este să reașez piesele în curtea ministerului astfel încât din bugetul pe care îl avem să le putem da un stimul celor care consideră, de bunăvoie, că este mai avantajos să rămână în activitate.

El a mai spus că această formulă ar fi avantajoasă atât pentru MApN, care ar economisi din fondurile pentru pensii, cât și pentru cadrele militare, deoarece fondurile destinate salariilor nu ar fi redirecționate către pensii și nu ar fi necesară angajarea altor militari pentru înlocuirea celor pensionați: „Ceea ce nu înțeleg unii dintre cei care încearcă să inducă ideea că se fac tăieri la Ministerul Apărării, și mă refer la cei din spațiul politic, este că MApN plătește atât pensiile cât și salariile.

Dacă niște oameni se mută la pensie, nu scapi de această cheltuială. Dar dacă niște oameni sunt stimulați să rămână în activitate, înseamnă că ministerul nu va plăti sumele echivalente mutării lor în zona de pensii și nu va plăti suplimentar salariile celor care ar fi angajați înlocuindu-i pe cei care ies la pensie. Iar de aici se va face o economie. Preocuparea mea este ca din această economie să oferim ceva suplimentar astfel încât cei care decid să nu iasă la pensie să fie și mai încrezători să nu facă asta”.