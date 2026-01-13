Fifor: Mitul pensionării militarilor la 48 de ani, „o manevră abjectă de manipulare”

Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, critică ferm afirmațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora militarii s-ar pensiona la 48 de ani, catalogându-le drept „manipulare abjectă”. Pe Facebook, el a scris că această idee este folosită pentru a induce percepția că militarii ar reprezenta o categorie privilegiată, favorizată de stat, deși realitatea juridică este complet diferită.

Fifor subliniază că pensiile militare sunt reglementate strict de Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată recent prin Legea nr. 282/2023, aplicabilă de la 1 ianuarie 2024.

„Ventilarea în spațiul public a ideii că militarii „se pensionează la 48 de ani” NU este o confuzie inocentă și nici o eroare de interpretare. Este o manevră ABJECTĂ de manipulare, menită să inducă în societate percepția falsă că militarii ar fi o categorie privilegiată și favorizată de stat. Realitatea juridică este însă cu totul alta”, a scris Fifor pe Facebook.

În prezent, vârsta standard de pensionare a cadrelor militare este stabilită la 60 de ani, urmând ca, în mod progresiv, aceasta să crească până la 65 de ani.

Calendarul stabilit de legislație prevede creșterea cu câte un an în fiecare an între 2031 și 2035:

„Potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată prin Legea nr. 282/2023 (în vigoare de la 1 ianuarie 2024), cadrul legal este limpede și fără echivoc: Vârsta standard de pensionare a militarilor este, în prezent, de 60 de ani. Aceasta este vârsta legală aplicabilă astăzi tuturor cadrelor militare care solicită pensie pentru limită de vârstă. Mai mult, prin modificările din 2023, legiuitorul a stabilit explicit un calendar de creștere progresivă a vârstei standard până la 65 de ani, după cum urmează: 2031 – 61 de ani 2032 – 62 de ani 2033 – 63 de ani 2034 – 64 de ani 2035 – 65 de ani”, arată el.

Deputatul mai spune că pensia militară nu se acordă automat la atingerea vârstei legale. Aceasta este condiționată de cumularea unui minim de 25 de ani de vechime efectivă, dintre care cel puțin 15 ani în serviciu militar.

„Fără îndeplinirea acestor condiții, dreptul la pensie nu există”, continuă el.

Fostul ministru al Apărării a explicat de unde a pornit mitul pensionării la 48 de ani.

„De unde vine mitul „pensionării la 48 de ani”? Cazurile izolate de pensionare mai devreme sunt strict reglementate de lege și țin de:

pierderea capacității de muncă, restructurări,

treceri în rezervă din motive neimputabile militarului”, mai spune Fifor.

Deputatul PSD Mihai Fifor adaugă că ideea potrivit căreia militarii s-ar pensiona la 48 de ani este falsă și folosită cu scop propagandistic.

„Aceste situații nu reprezintă regula, nu definesc sistemul și nu pot fi prezentate onest ca politică publică generală. Prin urmare, a afirma că „militarii se pensionează la 48 de ani” este o minciună propagandistică folosită deliberat pentru a antagoniza societatea și pentru a decredibiliza o categorie profesională care funcționează sub un regim de incompatibilități, restrângeri de drepturi și riscuri permanente”, mai spune el.

La final, deputatul a subliniat că legea este clară în acest sens.

„Pensia se acordă doar după minimum 25 de ani de serviciu. Orice altă narațiune este manipulare”, a încheiat deputatul PSD Mihai Fifor