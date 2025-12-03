MAI clarifică situația pensiilor de serviciu. Cine sunt beneficiarii reali și care este pensia medie în 2024

În urma discuțiilor publice privind costurile pensiilor de serviciu din sistemul de ordine publică, Ministerul Afacerilor Interne a transmis explicații detaliate despre sumele plătite, numărul beneficiarilor și modul de calcul. Instituția respinge ideea că toate cheltuielile raportate ar reprezenta pensii ale foștilor angajați MAI și precizează că pensia medie este mult sub nivelul vehiculat în spațiul public.

Într-o reacție oficială, MAI explică că valoarea de peste 9 miliarde de lei raportată pentru 2024 nu privește exclusiv foștii săi angajați. Analiza publicată inițial de Economica.net arăta că această sumă reprezintă un record, fiind de patru ori mai mare decât nivelul din 2016, anul aplicării Legii 223/2015.

Ministerul subliniază: „Cuantumul total brut plătit în anul 2024, respectiv 9.044.474.503 lei, reprezintă suma echivalentă pentru pensiile de serviciu plătite de Casa de Pensii Sectorială a MAI, inclusiv pentru persoane care au activat în alte structuri (ANP, STS etc.) și pentru urmașii acestora.”

Tot MAI menționează: „Astfel, această sumă NU acoperă doar pensiile de serviciu plătite foștilor angajați ai MAI”.

Datele oficiale arată că în 2024, Casa de Pensii Sectorială a MAI a plătit pensii pentru 97.890 de persoane, dintre care 88.246 sunt foști angajați ai ministerului. Restul provin din alte instituții din sistemul de ordine publică și siguranță națională, precum și din rândul urmașilor.

Ministerul respinge ferm informațiile privind o pensie medie de 25.000 de lei:

„Media pensiilor de serviciu plătite de Casa de Pensii Sectorială a MAI nu este de 25.000 de lei, ci de aproximativ 5.800 de lei, net.”

Anul 2025 marchează o creștere continuă a numărului de beneficiari ai pensiilor militare. În aprilie a fost atins pentru prima dată pragul de 100.000 pensionari MAI, iar în septembrie cifra a depășit 102.000. În 2024, pensia medie brută a depășit 7.800 de lei, fiind cu 18% mai mare decât în 2023 și dublă față de valoarea din 2016. Numărul mediu lunar al beneficiarilor a crescut la aproape 97.000, cu 7% peste nivelul anului anterior.

Pensionarii provin din rândul polițiștilor, jandarmilor, pompierilor și altor categorii prevăzute de Legea 223/2015. Personalul activ nu plătește contribuția CAS, ci o cotă individuală de 25% direct către bugetul de stat.

Codul fiscal, la articolul 141 lit. c), stabilește clar că veniturile personalului militar, ale polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special sunt exceptate de la plata CAS, fiind aplicabile prevederile Legii pensiilor militare.

Vârsta de pensionare în MAI este considerabil mai redusă decât în sistemul public. În funcție de grad, funcție și vechime, angajații pot ieși la pensie între 45 și 50 de ani. Stagiul minim prevăzut este de 25 de ani de activitate, iar legea permite reducerea vârstei standard pentru personalul operativ sau pensionarea anticipată în condiții speciale.