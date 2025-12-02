Colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru explică blocarea avansărilor în grad. De ce nu a aprobat Nicușor Dan promovările de 1 Decembrie

Într-o nouă ediție a podcastului „Contrapunct”, care poate fi vizionat pe platforma „Hai România”, jurnalistul Dan Andronic și invitatul său, colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru, au analizat situația neobișnuită creată în sistemul de apărare și ordine publică, după ce avansările în grad de 1 Decembrie nu au fost aprobate. Tudor Păcuraru a explicat, pas cu pas, cum funcționează procedurile și ce ar indica refuzul președintelui României de a semna lista generalilor.

Discuția a pornit de la informațiile prezentate de Dan Andronic, care a citat surse privind lista de avansări propuse pentru 1 Decembrie.

„Șeful Poliției Române, Benone Matei, pe lista celor propuși pentru avansare de 1 decembrie 2025, până la această oră, președintele țării nu a aprobat avansările în grad care se fac anual cu prilejul Zilei Naționale României”.

Tudor Păcuraru a cerut ca explicațiile să fie clare pentru public: „Avansările în grad sunt de două feluri. Până la gradul de colonel inclusiv se fac prin ordin al directorului sau al Ministerului Apărării Naționale”.

Dan Andronic a intervenit pentru a clarifica: „Dacă este vorba de serviciu de informații, prin ordinul directorului? Dacă este serviciu departamental, prin ordinul ministrului?”

Colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru confirmă: „Exact, sau dacă este Ministerul Apărării Naționale, se face prin ordin al ministrului apărării naționale”.

În continuare, colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru a explicat partea esențială:

„Avansarea la gradul de general sau succesiva avansare la gradele de general, cu o stea, cu două stele, cu trei stele, se fac prin decret al președintelui României”.

El a subliniat că atât avansările, cât și decorațiile vin, tradițional, pe 1 Decembrie, în baza listelor transmise de instituțiile din sistemul de securitate națională. Potrivit lui Tudor Păcuraru, situația actuală este una fără precedent: „Ambele liste n-au fost refuzate niciodată de la Cuza încoace”.

Pentru a explica gravitatea refuzului, Păcuraru a făcut o comparație cu un episod din 1989, când Elena Ceaușescu ar fi blocat promovările.

„Madame Ceaușescu a cerut ca armata să defileze cu portretul iubitului conducător și a cerut ca chipul iubitului conducător să fie brodat pe drapelul de luptă. Armata defilează în mod normal cu drapele de luptă și de drapelul național. Atunci ea a întors-o și a cerut ca chipul iubitului conducător să fie brodat pe drapelul de luptă, așa cum au făcut pe vremea lui Stalin”.

Potrivit lui, reacția ministrului Apărării, generalul Vasile Milea, a generat un conflict care a dus la blocarea avansărilor în acel an.

„Atunci s-a supărat pe ei și a blocat avansările, deschizându-și amplu drumul înspre zidul de la Târgoviște”.

Revenind la prezent, Păcuraru spune că situația actuală diferă prin motiv și context, dar gravitatea actului administrativ este similară.

Potrivit lui Tudor Păcuraru, blocarea avansărilor în grad nu este întâmplătoare: „Președintele României și-a manifestat prin acest refuz nemulțumirea față de instituțiile care trebuiau să asigure securitatea națională.”

El afirmă că în anturajul lui Horațiu Potra s-ar fi aflat numeroși militari activi, din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și alte structuri, care ar fi plecat în străinătate fără ca instituțiile să intervină.

„Unii dintre ei pur și simplu și-au cerut concediu fără plată sau de paternitate și au plecat bine mersi în Africa să facă treaba pentru Potra. Domnule, nu se poate! Comandanții lor n-au știut de chestia asta? Nu au sesizat pericolul?”

Acesta ar fi, spune Păcuraru, motivul pentru care președintele blochează avansările la rang de general.

În finalul explicațiilor, Păcuraru arată că avansările nu sunt anulate, ci doar amânate: „Avansările vor avea loc mai târziu în acest an, sau mai precis la începutul anului viitor, din sursele pe care le am. În sensul că se vor face selectiv”

Selectiv, spune el, înseamnă că se va analiza pe larg responsabilitatea fiecărui comandant în legătură cu plecările neautorizate ale militarilor.

Dan Andronic a întrebat dacă militarii în rezervă pot primi avansări sau dacă pot fi sancționați pentru opiniile lor: „Ca militar în rezervă n-ai dreptul să ai opinii politice?”

Tudor Păcuraru a explicat că: „ai dreptul să ai, că dacă nu, n-aș fi aici, dar există niște limite dincolo de care ți se pune în vedere”. El a mai relatat și experiența personală: „M-au dat afară cam de pe toate forumurile, m-au dat afară inclusiv din cenaclul literar (…) fiindcă nu eram de acord cu agresiunea Moscovei”.