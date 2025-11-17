Nereguli grave în cazul femicidului din Teleorman. Procurorul de caz și 14 polițiști vor fi cercetați disciplinar

Procurorul general a dispus cercetarea disciplinară a procurorului din cazul femeii ucise de soț în Teleorman, după ce un control a scos la iveală nereguli grave în ancheta de viol și în procedura de emitere a ordinului provizoriu de protecție. În paralel, șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat cercetarea prealabilă a 14 polițiști implicați, pentru nerespectarea procedurilor și lipsa supravegherii ierarhice.

Procurorul general al PÎCCJ a dispus, pe 10 noiembrie, efectuarea unui control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, după crima petrecuta în comuna Beciu, judeţul Teleorman, pe 8 noiembrie 2025. Verificările au evidenţiat deficienţe atât în activitatea poliţiştilor care au instrumentat cauza, cât şi în activitatea procurorului responsabil de coordonarea şi supravegherea cercetării penale.

În urma constatărilor, procurorul general a sesizat Ministerul Afacerilor Interne pentru luarea măsurilor legale ce se impun. A fost sesizată și Inspecţia Judiciară pentru declanşarea cercetării disciplinare faţă de procurorul de caz, sub aspectul exercitării funcţiei cu gravă neglijenţă, potrivit art. 271 lit. s) din Legea nr. 303/2022.

Controlul a vizat dosarul privind infracțiunea de viol reclamată anterior de victimă, precum și modul în care a fost gestionată procedura referitoare la ordinul provizoriu de protecție. Concluziile au arătat deficiențe atât în activitatea polițiștilor care au efectuat urmărirea penală, cât și în activitatea procurorului de caz, care nu și-ar fi îndeplinit corespunzător atribuțiile de coordonare și supraveghere.

Parchetul General precizează că procurorul este cercetat disciplinar pentru neglijență gravă în exercitarea funcției. Verificările au confirmat că neregulile identificate au influențat modul în care a fost gestionată întreaga procedură penală anterioară tragediei.

Șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat declanșarea cercetării prealabile față de 14 polițiști, dintre care șase cu funcții de conducere și opt cu funcții de execuție. Verificările Direcției Control Intern și ale Direcției Ordine Publică au evidențiat că nu au fost respectate activitățile obligatorii prevăzute de lege în mapele de supraveghere deschise după emiterea ordinelor de protecție.

Potrivit constatărilor, polițiștii cu funcții de execuție nu au urmat toți pașii procedurali la intervenții, iar la nivel de management nu a fost exercitată supravegherea ierarhică necesară. De asemenea, ședințele periodice nu au inclus analiza tematicii violenței domestice, motiv pentru care a fost dispusă cercetarea prealabilă a celor 14 polițiști.