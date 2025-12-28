Salariile și pensiile militarilor în 2026. Planurile ministrului Apărării, Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a respins ideea unei scăderi a salariilor și pensiilor militarilor, dar a menționat că în Armata Română „mai sunt lucruri de eficientizat”. „Din punctul meu de vedere, România trebuie să investească cât de mult își permite în structura Armatei Române”, a spus acesta, la un post TV.

Noul ministru a declarat că „nu se pune problema” ca salariile și pensiile militarilor să fie reduse pe parcursul anului 2026.

„Din punctul meu de vedere, România trebuie să investească cât de mult își permite în structura Armatei Române (...) Trebuie să facem un efort comun, toate instituțiile, pentru a reduce anvelopa salarială. Nu se pune problema ca asta să se întâmple în rândul Armatei Române cu război la graniță. Toate țările investesc enorm în Armată, avem graniță cu Ucraina de 600 kilometri, nu este rațional ca România să taie de la Armată și voi insista cu toate argumentele existente ca acest lucru să nu se întâmple”, a spus acesta.

Miruță a mai declarat că, în cazul pensiilor militarilor, „există o zonă de nedreptate” legată de cuantum, în funcție de anul în care sunt încasate.

În același timp, ministrul a afirmat că va încerca să identifice, în bugetul Ministerului Apărării, „lucruri care pot fi eliminate”. „Nu înseamnă că trebuie să tai salarii, dacă identifici activități la institute, care pot fi eficientizate, nu suferă armata dacă se eficientizează acele activități”, a mai adăugat acesta.

Ministrul Apărării a declarat că a propus ca, în bugetul pentru anul 2026, cheltuielile Armatei să ajungă la aproximativ 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB). „Am trimis o solicitare (n.r. în timpul ultimei ședințe de Guvern) pentru 2,7% din PIB, de văzut cât de mult încape în buget. Este o prioritate pentru România. Dincolo de asumările internaționale, este o chestiune pentru securitatea României”, a explicat acesta.

Miruță a subliniat că, în anul 2025, România și-a asumat cheltuieli pentru Apărare de 2,3% din PIB și a cheltuit efectiv 2,17% din PIB. Ministrul a mai precizat că execuția bugetară a Ministerului Apărării a ajuns la 98,97%, pe care a descris-o drept „cea mai mare execuție bugetară din toate ministerele”.

„Securitatea nu poate exista fără o capacitate majoră de a descuraja. NATO este cea mai puternică alianța, dar România trebuie să aibă putere să își apere teritoriul, cum Europa trebuie să își apere teritoriul (...) Armata României are nevoie de investiții”, a mai explicat acesta.