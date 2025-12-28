Politica

Salariile și pensiile militarilor în 2026. Planurile ministrului Apărării, Radu Miruță

Comentează știrea
Salariile și pensiile militarilor în 2026. Planurile ministrului Apărării, Radu MiruțăMilitari. Sursa foto. Facebook/Ionuț Moșteanu
Din cuprinsul articolului

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a respins ideea unei scăderi a salariilor și pensiilor militarilor, dar a menționat că în Armata Română „mai sunt lucruri de eficientizat”. „Din punctul meu de vedere, România trebuie să investească cât de mult își permite în structura Armatei Române”, a spus acesta, la un post TV.

Salariile și pensiile militarilor nu vor scădea în 2026

Noul ministru a declarat că „nu se pune problema” ca salariile și pensiile militarilor să fie reduse pe parcursul anului 2026.

„Din punctul meu de vedere, România trebuie să investească cât de mult își permite în structura Armatei Române (...) Trebuie să facem un efort comun, toate instituțiile, pentru a reduce anvelopa salarială. Nu se pune problema ca asta să se întâmple în rândul Armatei Române cu război la graniță. Toate țările investesc enorm în Armată, avem graniță cu Ucraina de 600 kilometri, nu este rațional ca România să taie de la Armată și voi insista cu toate argumentele existente ca acest lucru să nu se întâmple”, a spus acesta.

Miruță: Există o zonă de nedreptate în cazul pensiilor militarilor

Miruță a mai declarat că, în cazul pensiilor militarilor, „există o zonă de nedreptate” legată de cuantum, în funcție de anul în care sunt încasate.

Rusia pare la capătul puterilor. Industria militară intră în declin, după creșterile aduse de războiul cu Ucraina
Rusia pare la capătul puterilor. Industria militară intră în declin, după creșterile aduse de războiul cu Ucraina
Cod Roșu de vînt. Rafalele pot depăși viteza unei mașini pe autostradă
Cod Roșu de vînt. Rafalele pot depăși viteza unei mașini pe autostradă

În același timp, ministrul a afirmat că va încerca să identifice, în bugetul Ministerului Apărării, „lucruri care pot fi eliminate”. „Nu înseamnă că trebuie să tai salarii, dacă identifici activități la institute, care pot fi eficientizate, nu suferă armata dacă se eficientizează acele activități”, a mai adăugat acesta.

Radu Miruță

Radu Miruță. Sursa foto: Facebook/Radu Miruță

Miruță a propus majorarea cheltuielilor Armatei la 2,7% din PIB în 2026

Ministrul Apărării a declarat că a propus ca, în bugetul pentru anul 2026, cheltuielile Armatei să ajungă la aproximativ 2,7% din Produsul Intern Brut (PIB). „Am trimis o solicitare (n.r. în timpul ultimei ședințe de Guvern) pentru 2,7% din PIB, de văzut cât de mult încape în buget. Este o prioritate pentru România. Dincolo de asumările internaționale, este o chestiune pentru securitatea României”, a explicat acesta.

Miruță a subliniat că, în anul 2025, România și-a asumat cheltuieli pentru Apărare de 2,3% din PIB și a cheltuit efectiv 2,17% din PIB. Ministrul a mai precizat că execuția bugetară a Ministerului Apărării a ajuns la 98,97%, pe care a descris-o drept „cea mai mare execuție bugetară din toate ministerele”.

„Securitatea nu poate exista fără o capacitate majoră de a descuraja. NATO este cea mai puternică alianța, dar România trebuie să aibă putere să își apere teritoriul, cum Europa trebuie să își apere teritoriul (...) Armata României are nevoie de investiții”, a mai explicat acesta.

2
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:43 - Rusia pare la capătul puterilor. Industria militară intră în declin, după creșterile aduse de războiul cu Ucraina
10:34 - Campioana olimpică Daria Dmitrieva vine la CSM București. Promite să impresioneze în Liga Națională
10:21 - Cod Roșu de vînt. Rafalele pot depăși viteza unei mașini pe autostradă
10:11 - Revoluție în știință. Boala Alzheimer ar putea fi tratată complet
10:00 - Enigma unei denumiri istorice. Cine a botezat cu adevărat Frontul Salvării Naționale? Ion Iliescu, Nicolae Militaru s...
09:53 - Fotbalist înjunghiat pe străzile din Napoli. Adevărul din spatele atacului

HAI România!

Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii

Proiecte speciale