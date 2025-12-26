Economie

Țările cu cele mai mari creșteri salariale în 2026. România, printre puținele țări cu scădere

După scăderea abruptă a puterii de cumpărare în 2022, salariile reale din Europa se vor redresa în 2026. Turcia va conduce creșterea cu 8,1%, în timp ce marile economii occidentale rămân sub media regională, arată datele Băncii Centrale Europene, potrivit Euronews.

Turcia va înregistra cea mai ridicată creștere a salariilor reale în 2026

Potrivit raportului „Tendințe salariale 2025-2026” al ECA, citat de Euronews, Turcia va înregistra o majorare reală a salariilor de 8,1% în 2026, depășind astfel ritmul de 5,1% înregistrat în 2025.

„Turcia se diferențiază de alte state europene deoarece atât creșterea salariilor, cât și inflația sunt semnificativ mai ridicate”, a precizat Steven Kilfedder, șeful departamentului de analiză a produselor la ECA. Aceste date evidențiază contrastul cu alte economii din regiune.

Majoritatea țărilor europene vor înregistra creșteri ale salariilor reale în 2026

Kilfedder a subliniat că turcii rămân departe de nivelul anterior al puterii de cumpărare, după ani de scădere a salariilor reale, cu inflația depășind ritmul creșterii veniturilor. În 2025, o majorare nominală de 40% a salariilor, combinată cu o inflație de 34,9% conform FMI, a condus la o creștere reală de 5,1%.

Salariu UE

Până la sfârșitul anului, salariile reale vor crește în 23 din cele 25 de țări europene analizate, România (-0,9%) și Ucraina (-3,2%) fiind singurele în scădere. În 2026, România va continua tendința negativă (-0,7%), în timp ce creșterile în celelalte state variază între 0,2% în Austria și 5,1% în Turcia.

Marile economii europene se situează sub media creșterii salariale

Dintre cele patru mari economii europene, Franța înregistrează cea mai mare creștere a salariilor reale, urmată de Germania, Italia și Regatul Unit. Marea Britanie va avea cea mai mică creștere, de 1,1%, deși reprezintă o îmbunătățire față de 2025.

„Deși se preconizează că Marea Britanie va înregistra cele mai mari creșteri salariale anul viitor, cu 3,6%, câștigurile vor fi parțial erodate de inflație”, a explicat Kilfedder. Economiile mari din Europa de Vest, precum Spania și Țările de Jos, vor rămâne sub media regională din cauza creșterii scăzute a productivității și a prudenței angajatorilor.

