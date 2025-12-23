Schimbare fiscală pentru angajații cu venit minim. Suma neimpozabilă scade

Guvernul reduce beneficiul neimpozabil acordat salariaților cu salariul minim. Începând cu 1 iulie, suma suplimentară pe care angajații cu venit minim o pot primi fără a plăti impozit pe venit scade de la 300 lei la 200 lei, odată cu majorarea salariului minim la 4.325 lei.

Decizia a fost adoptată prin ordonanță de urgență. Până la data de 30 iunie 2026, pentru suma de 300 de lei pe lună reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, salaiații nu vor fi datori cu impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.

În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026, doar suma de 200 de lei va fi scutită de impozit pe venit, în anumite condiții. Regimul fiscal se va aplica începând cu veniturile lunii ianuarie 2026 pentru persoanele cu salariul minim de încadrare, fără sporuri și alte adaosuri.

Regimul fiscal vizează angajații care lucrează în baza contractelor individuale de muncă, cu normă întreagă, și ale căror venituri brute lunare nu depășesc 4.300 lei între 1 ianuarie și 30 iunie 2026, respectiv 4.600 lei între 1 iulie și 31 decembrie 2026.

Salariul de bază brut lunar nu trebuie redus în anuk 2026, fără a include sporuri sau alte adaosuri. Măsura se va aplica și noilor angajați care au salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Reglementările se vor aplica pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute între data de 1 ianuarie și 31 decembrie 2026, dacă salariul de bază este menținut la nivelul minim brut pe țară, fără sporuri și alte adaosuri.

Sumele neimpozabile de 300 lei și 200 lei se vor diminua proporțional cu numărul de zile lucrate în lună, raportat la veniturile care respectă condițiile stabilite pentru salariul de bază și nivelul maxim al venitului brut.