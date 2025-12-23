Ordonanța-trenuleț, aprobată: Cotă unică de 1% pentru micro-întreprinderi, taxa pe stâlp eliminată și sprijin pentru persoanele vulnerabile

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, Ordonanţă-trenuleţ, care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor.

”Ordonanţa a avut câteva capitole pe care aş vrea să să le trec în revistă. În primul rând este vorba despre măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, de măsuri de relansare economică, stimulare a investiţiilor private şi simplificări pentru contribuabili. De asemenea, este vorba despre măsuri pentru persoanele vulnerabile, dar şi pentru autorităţile publice şi măsuri necesare ppână la aprobarea bugetului pentru 2026”, a anunțat ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare.

Ministrul Nazare a anunțat că impozitul minim pe cifra de afaceri va scădea de la 1% la 0,5% începând cu 1 ianuarie și va fi eliminat complet în 2027.

Tot din anul viitor, microîntreprinderile vor beneficia de o cotă unică de 1%. De asemenea, celebra taxă pe stâlp va dispărea începând cu 2027, iar prin Ordonanța-trenuleț se vor reduce și subvențiile acordate partidelor politice.

Întrebat despre deficitul bugetar pe acest an, Nazare a explicat că datele oficiale nu au fost încă publicate, însă în noiembrie deficitul a fost de 6,4%, față de 7,15% în urmă cu un an, respectiv 121 de miliarde de lei comparativ cu 125 de miliarde lei anul trecut, ceea ce înseamnă un deficit nominal mai mic cu aproximativ 4 miliarde de lei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a mai anunțat că, începând cu anul viitor, micro-întreprinderile vor plăti o cotă unică de 1% din cifra de afaceri, în loc de 3%.

„Nu vor mai plăti 3%, vor plăti 1% toate micro-întreprinderile sub 100.000 de euro. Este o măsură care ajută foarte mult micii antreprenori, care au nevoie de lichidități sau resurse pentru dezvoltare în 2026. Este, de asemenea, o măsură de simplificare importantă, pentru că anul viitor ar fi existat două cote pentru micro-întreprinderi, ceea ce ar fi fost greu de operat”, a explicat Nazare.

Ministrul a subliniat că această măsură asigură o proporție corectă între reglementările pentru mari companii și cele care vizează micii antreprenori.

Potrivit ministrului, din 2027 va fi eliminată taxa pe construcții, cunoscută și sub denumirea de „taxa pe stâlp”.

„Este o măsură foarte importantă, parte a efortului de eliminare a frânelor în calea investițiilor. Aceste tipuri de impozite nu făceau altceva decât să frâneze dezvoltarea și investițiile”, a afirmat Nazare.

Consolidarea digitalizării și clarificări pentru e-factura

Ministrul a anunțat și măsuri menite să consolideze digitalizarea administrației fiscale, prin extinderea și clarificarea anumitor prevederi din e-factura.

„Am clarificat modul în care se vor face deconturile de TVA și deconturile precompletate, chestiuni esențiale pentru mediul de business. Toate aceste măsuri reprezintă un preambul înainte de adoptarea bugetului pentru 2026”, a explicat Nazare.

Ordonanța prevede și măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile. „Vorbim despre o perspectivă pentru consumatorul vulnerabil care se va prelungi în 2026. De asemenea, am instituit reguli pentru continuarea programului Masă Sănătoasă până la aprobarea bugetului pe 2026 și măsuri pentru autoritățile publice locale, inclusiv prin împrumuturi din Trezorerie pentru proiectele din PNRR”, a spus ministrul.

Nazare a mai precizat că ordonanța creează cadrul necesar ca autoritățile locale să funcționeze până la aprobarea bugetului pentru 2026.