Primele măsuri ale ministrului Economiei: Concursuri, sancțiuni și reformă în companiile de stat

Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a declarat, la trei zile de la preluarea mandatului, că va continua munca lui Radu Miruță, va accelera concursurile pentru ocuparea funcțiilor de manager și că va aplica sancțiuni financiare sau penale celor care conduc companiile de stat în pierderi.

Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a declarat că primele zile din mandat au fost dedicate preluării unor proiecte începute de Radu Miruță și numirii temporare a unor oameni de calitate în funcțiile vacante. El a subliniat că va accelera concursurile pentru manageri și va stabili contracte de management clare, cu obiective și responsabilități definite.

”Eu voi uza de toate prerogativele mele pentru a numi temporar oameni de calitate, acolo unde se poate. Bineînțeles că în toate cazurile voi face repede diligențele pentru a avea concursuri corecte și finalizate cu manageri de calitate” a declarat Irinel Darău la Digi 24.

Darău a precizat că nu toate companiile de stat sunt sub autoritatea Ministerului Economiei și că va colabora strâns cu vicepremierul Oana Gheorghiu, responsabilă de buna guvernanță a acestor companii și de găsirea soluțiilor pentru reformă. El a afirmat că va fi partener în aceste demersuri pentru asigurarea unei administrări eficiente.

Irineu Darău a precizat că va analiza rapid evoluția companiilor de stat și va trage la răspundere vinovații pentru management defectuos, inclusiv prin sancțiuni financiare sau penale, acolo unde este cazul. El a precizat că va desemna oameni competenți pentru a încerca să îmbunătățească situația companiilor aflate în dificultate.

Darău a anunțat că își propune să prezinte până în ianuarie un plan pentru primul trimestru și pentru întregul an 2026, care să includă nu doar companiile de stat, ci și construcția bugetului pentru economie. Deciziile vor fi luate pe baza analizelor realizate împreună cu profesioniști din minister și experți externi.

Noul ministru al Economiei a declarat că nu este prezent pentru a „vâna vinovați”, ci pentru a rezolva problemele companiilor de stat în cadrul atribuțiilor sale. El a subliniat că managementul și consiliile de administrație au responsabilitatea principală de a conduce companiile și că cei care nu își îndeplinesc rolul ar trebui să se retragă din bun simț.

Darău a precizat că selecțiile și concursurile pentru posturile din companiile de stat urmează să fie finalizate până la sfârșitul lunii martie, respectând obligațiile europene privind guvernanța corporativă. El a adăugat că reformarea companiilor afectate de probleme acumulate de-a lungul anilor este un proces complex, care necesită timp și atenție la industrii sensibile.