Noul ministru al Economiei amenință companiile de stat: Cine nu performează, pleacă

La o zi după preluarea mandatului de ministru al Economiei, Irineu Darău a susținut că principalele companii de stat din România trebuie să funcționeze „pe bază de performanță de sus până jos”.

Atribuțiile sale la conducerea ministerului au fost stabilite oficial prin publicarea decretului de numire în funcție în Monitorul Oficial și depunerea jurământului la Palatul Cotroceni.

În contextul schimbărilor din conducerea Guvernului Bolojan, Irineu Darău a preluat portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului după validarea de către Comitetul Politic al USR.

Evenimentul de investire a avut loc marți la Palatul Cotroceni, după ce președintele României a semnat decretele de numire ale noilor miniștri.

În declarațiile făcute la RFI și preluate de mai multe publicații, noul ministru a subliniat că reforma din companiile de stat va continua pe baza unor criterii clare de performanță.

În opinia sa, „companiile de stat trebuie să funcționeze pe bază de performanță de sus până jos”.

Darău a precizat că va încerca „să aplicăm [acest principiu] la toate companiile de stat din România”, ceea ce sugerează o schimbare în modul de evaluare și conducere a entităților publice aflate sub autoritatea ministerului.

El a menționat, de asemenea, necesitatea respectării obligațiilor legate de guvernanța corporativă și a termenelor stabilite de cadrul de reglementare, incluzându-se în acest proces și indicatori măsurabili pentru conducerea companiilor.

„Știți acel principiu, «Omul potrivit la locul potrivit», dar și cu obiective măsurabile, astfel încât să poată răspunde, dacă nu le îndeplinește”, a declarat Darău.

În același interviu, ministrul și-a exprimat poziția privind responsabilitatea persoanelor care conduc companii de stat.

Conform declarațiilor preluate de agențiile de presă, Darău a spus că „cineva care duce spre exemplu o companie de stat spre faliment nu are nicio scuză” și că se vor căuta metode pentru a se asigura că astfel de situații sunt sancționate prin plecarea din funcție sau prin alte consecințe.

Afirmațiile sale reflectă intenția de a introduce sisteme de evaluare și responsabilizare în cadrul administrării companiilor de stat, în special în contextul reformelor inițiate de predecesorul său la minister.

Irineu Darău a menționat că va continua reformele demarate de fostul ministru al Economiei, Radu Miruță, care a ocupat anterior această funcție și a fost mutat la conducerea Ministerului Apărării.

„Consider că ceea ce a început Radu Miruță a fost o cale foarte corectă”, a afirmat Darău, potrivit declarațiilor citate de presă.

Această continuitate sugerează menținerea atenției asupra eficientizării managementului companiilor de stat, un subiect de interes în contextul discuțiilor publice despre performanța și rolul întreprinderilor publice în economia națională.

Numirea lui Irineu Darău ca ministru al Economiei a avut loc într-un moment în care structura guvernamentală a suferit modificări, fiind validată atât de forurile interne ale partidului, cât și prin publicarea oficială a decretelor prezidențiale în Monitorul Oficial.

Ceremonia de investire a fost descrisă ca uneori scurtă și formală, dar a marcat oficial intrarea în funcție a noii conduceri a ministerului.